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В России предложили поправки в Земельный кодекс
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МЭР предложило разделить земли и земельные участки по 18 зонам 

Вести Экономика + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития предлагает с 1 января 2025 г. отнести все земли и земельные участки к одной из 18 российских территориальных зон. Проект поправок в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты размещен на портале проектов правовых актов.
Минэкономразвития предложило ввести следующие зоны: сельскохозяйственного назначения, жилые, общественно-деловые, производственные, рекреационного назначения, садоводства для собственных нужд граждан, сельскохозяйственного назначения для собственных нужд граждан, природоохранные, историко-культурные, природных лечебных ресурсов, энергетики, транспорта, обеспечения космической деятельности, обеспечения обороны страны и безопасности государства, специального назначения, многоцелевые, лесного фонда и запаса.
При этом некоторые участки земли могут находиться одновременно в нескольких территориальных зонах. К таковым относятся, в частности, земельные участки объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования земли, особо охраняемые природные зоны, созданные в качестве государственного природного заказника или признанные памятниками природы.
Кроме того, к этой категории отнесены земли традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, образуемые в местах проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также земли общего пользования (земли и земельные участки общего пользования).
Земли и земельные участки, в отношении которых принято решение о консервации, войдут в зоны запаса.
МЭР предлагает разрешить использование земельных участков, расположенных в границах различных зон. При этом использование земельных участков в границах зон запаса ограничено.
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