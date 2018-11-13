К 2026 году в России не останется аварийного жилья

Аварийный жилищный фонд в России планируют расселить до 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 13 ноября.

Законопроект разработан правительством во исполнение майского Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития России. Предлагается внести в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» изменения, направленные на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда до 1 января 2026 года. До этого времени планируется продлить срок деятельности Фонда.

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым начиная с 2012 года, преимущественно расселён. По состоянию на 1 сентября 2018 года расселено 10,66 миллионов квадратных метров жилья. Это 98,9% целевых показателей 2014-2017 годов.

Завершение расселения указанного аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках заявок регионов, ранее одобренных Фондом содействия реформированию ЖКХ. Сейчас срок работы этой госкорпорации определён до 1 января 2019 года. Законопроектом предлагается продлить этот срок для того, чтобы завершить работу по расселению аварийного жилья.