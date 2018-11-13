Составлен топ-10 российских застройщиков

Единый реестр застройщиков подвел итоги десяти месяцев и составил топ-10 российских застройщиков, на долю которых сегодня приходятся наибольшие объемы текущего строительства и наибольшие объемы ввода жилья. Непонятно, радоваться этим итогам или, скорее, тревожно задумываться над ними.
Тройку лидеров по объему текущего строительства давно и неизменно составляют ГК ПИК, Группа ЛСР и холдинг Selt Group. Почти 11% строящегося в стране жилья приходится на эти три структуры. Причем их доля растет пятый месяц подряд, и вряд ли это так уж здорово для отечественного стройкомплекса, особенно для его региональной части — ведь вся тройка работает, в основном, в Москве и Петербурге.
И вообще, в первой десятке всего одна компания, чьим приоритетом не является московский или питерский рынок — ГК ЮгСтройИнвест, строящая в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Все остальные — либо Москва, либо Питер. Если учесть, что доля этой десятки тоже неуклонно растет, то цель больше строить в регионах, чтобы добраться до плановой отметки 120 млн квадратных метров жилья в год, кажется все более и более недостижимой.
По вводу жилья картина аналогичная: Москва и Петербург снова впереди России всей, и опять конкуренцию им составляют только регионы, где работает ЮгСтройИнвест. Отдельной строкой стоит разорившаяся СУ-155, чьи объекты сейчас достраивают другие.
На заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда» замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что в 36 регионах, исходя из их текущих планов по вводу жилья в следующие шесть лет, роста показателя обеспеченности жильем на душу населения не будет», а нужно, чтобы было: и задел, и потребность в строительстве индустриального жилья там есть. Только как это все реализовать, пока непонятно.