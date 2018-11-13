Составлен топ-10 российских застройщиков. Радоваться ли итогам или тревожно задуматься?

Единый реестр застройщиков подвел итоги десяти месяцев и составил топ-10 российских застройщиков, на долю которых сегодня приходятся наибольшие объемы текущего строительства и наибольшие объемы ввода жилья. Непонятно, радоваться этим итогам или, скорее, тревожно задумываться над ними.

Тройку лидеров по объему текущего строительства давно и неизменно составляют ГК ПИК Группа ЛСР и холдинг Selt Group. Почти 11% строящегося в стране жилья приходится на эти три структуры. Причем их доля растет пятый месяц подряд, и вряд ли это так уж здорово для отечественного стройкомплекса, особенно для его региональной части — ведь вся тройка работает, в основном, в Москве и Петербурге.

И вообще, в первой десятке всего одна компания, чьим приоритетом не является московский или питерский рынок — ГК ЮгСтройИнвест, строящая в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Все остальные — либо Москва, либо Питер. Если учесть, что доля этой десятки тоже неуклонно растет, то цель больше строить в регионах, чтобы добраться до плановой отметки 120 млн квадратных метров жилья в год, кажется все более и более недостижимой.

По вводу жилья картина аналогичная: Москва и Петербург снова впереди России всей, и опять конкуренцию им составляют только регионы, где работает ЮгСтройИнвест. Отдельной строкой стоит разорившаяся СУ-155 , чьи объекты сейчас достраивают другие.