Киноцентр «Соловей» хотят перестроить в жилой комплекс

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне могут перестроить в жилой комплекс

Киноцентр «Соловей», который находится на Красной Пресне, могут перестроить в жилой комплекс, пишет газета «Ведомости»

Согласно данным на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы, АО «Киноцентр» в октябре получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, вл. 15.

По этому адресу расположен киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.

Отмечается, что на его месте могут построить 83 000 кв. м недвижимости.