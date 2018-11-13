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Киноцентр «Соловей» хотят перестроить в жилой комплекс
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Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне могут перестроить в жилой комплекс 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киноцентр «Соловей», который находится на Красной Пресне, могут перестроить в жилой комплекс, пишет газета «Ведомости».
Согласно данным на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы, АО «Киноцентр» в октябре получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, вл. 15.
По этому адресу расположен киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Отмечается, что на его месте могут построить 83 000 кв. м недвижимости.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что реконструкция исторического футбольного стадиона «Москвич» должна начаться в ближайшее время. Как заявил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, все работы могут быть завершены до конца 2020 года.
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