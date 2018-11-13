Империя Баффета делает ставку на элитную недвижимость

Дочка компании, специализирующаяся на риэлтерских услугах, расширяет свое присутствие по всему миру: от Италии до Японии и Ближнего Востока.

Риэлтерский бизнес империи Уоррена Баффета ждал подписания своей первой зарубежной сделки по франшизе 18 лет. Berkshire Hathaway HomeServices расширяет свое присутствие в странах мира от Италии до Японии и Ближнего Востока.

В этом месяце компания провела слияние с британской Kay & Co., второй по величине риэлторской компанией в Европе после Rubina Real Estate в Берлине. До конца года компания надеется включить в число регионов присутствия Милан, Вену и Дубай.

“Со временем мы будем на всех крупных столичных рынках”, — заявил куратор направления франчайзинговых сетей Джино Блефари, добавив, что компания также ведет переговоры с потенциальными партнерами в Париже и Мадриде, а также рассматривает возможность работы в Мехико, Гонконге и Токио.

Berkshire Hathaway Inc. Баффета приобрела долю в HomeServices of America, состоящую из брокерских компаний по недвижимости и ипотечных компаний, в рамках покупки энергетического бизнеса в 2000 году. Инвестор-миллиардер первоначально уделял мало внимания этой сфере, однако сделка сделала империю Баффета вторым в США брокером по недвижимости.

“С таким количеством покупателей элитной недвижимости, приезжающих из-за пределов США, для нас стало важно стать глобальными", — заявил Джино Блефари.