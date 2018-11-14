Ещё
Эксперты прокомментировали двухразовую индексацию тарифов ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.39
76.05
76.24
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.50
77.00
Индексы и котировки Brent
66.49
–1.22 Золото
1202.45
+0.05 РТС
1117.26
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1311
–0.0001
31.10
1.1311
13.11
08.11
04.11

Эксперты прокомментировали двухразовую индексацию тарифов ЖКХ 

Российская Газета + ещё 58 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации оплаты коммунальных услуг в 2019 году в два этапа. Так, индексация с 1 января составит 1,7 процента с учетом повышения НДС, а с 1 июля — дополнительно 2,4 процента.
Перенесение повышения тарифа на 1 января вызвано тем, что вводится повышенный процент налога на добавленную стоимость, рассказала "Вечерней Москве" менеджер в сфере недвижимости, эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова. «Думаю, что двухэтапная индексация — это вынужденная мера», — подчеркнула она.
При этом эксперт отметила, что с января вводится новая коммунальная услуга по вывозу бытовых отходов. По словам Юнисовой, она существенно повлияет на увеличение стоимости платежей, так как к ней не применяется положение о предельных индексах. То есть, новая услуга может стоить сколько угодно, в соответствии с региональным регулятором, заключила специалист.
Российская Газета: последние новости
В Оренбуржье сдали 88 процентов от годового объема жилья Минстрой: Надо ограничить коммерческое использование участков после сноса ветхих домов Набиуллина призвала "не бояться" небольшого роста ключевой ставки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о сокращении зарплат325
Чубайс вступился за ущемленных миллиардеров из РФ20
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару
«Газпрому» грозит многомиллиардный штраф3
Россиянам повысят зарплаты37
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:38
В России ускорился рост цен
Рынки Экономика
01:52
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:26
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение