На востоке Москвы начали строить семь домов по реновации

На востоке Москвы начали строить семь домов по программе реновации

На востоке Москвы началось строительство семи многоквартирных домов по программе реновации жилого фонда, говорится в пресс-релизе Мосгосстройнадзора.

Новостройки возводятся по адресам: улица Константина Федина, дома 13, 15, 17, 19, а также 15-я Парковая улица, владение 27 земельный участок N1, Зеленый проспект, владение 27А, 13-я Парковая улица, владение 16А, Плеханова улица, владение 18, Плеханова улица, владение 22 и 2-я Владимирская улица, владение 30. Их застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки, сообщается в нем.

Программа реновации московского жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (более 5 тысяч домов), в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство взамен нового жилья за счет города.