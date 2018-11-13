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На востоке Москвы начали строить семь домов по реновации
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На востоке Москвы начали строить семь домов по программе реновации 

РИА Недвижимость + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На востоке Москвы началось строительство семи многоквартирных домов по программе реновации жилого фонда, говорится в пресс-релизе Мосгосстройнадзора.
Новостройки возводятся по адресам: улица Константина Федина, дома 13, 15, 17, 19, а также 15-я Парковая улица, владение 27 земельный участок N1, Зеленый проспект, владение 27А, 13-я Парковая улица, владение 16А, Плеханова улица, владение 18, Плеханова улица, владение 22 и 2-я Владимирская улица, владение 30. Их застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки, сообщается в нем.
Программа реновации московского жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (более 5 тысяч домов), в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство взамен нового жилья за счет города.
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