Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве

Высокобюджетную жилую недвижимость в Москве все чаще арендуют молодые клиенты — в возрасте до 40 лет. Об этом свидетельствуют материалы агентства Savills, предоставленные редакции «Ленты.ру»

По подсчетам аналитиков, в целом за год к ноябрю 2018-го спрос на элитные съемные квартиры в столице увеличился на треть. Бюджет на аренду жилья, которым располагают съемщики, достиг максимальных с июля 2017-го показателей.

«Увеличивается доля более молодых клиентов. Так, повышенный интерес к высокобюджетному сегменту проявляют арендаторы в возрасте 30-39 лет. А за последние четыре года стало на 14 процентов больше арендаторов моложе 34 лет», — отмечают в Savills.

В пятерку самых востребованных районов на рынке дорогой аренды входят: Ленинградский проспект (12 процентов спроса), Арбат, Замоскворечье, Лубянка — Китай-Город и Патриаршие пруды (на каждый район приходится по семь процентов спроса).

Среди иностранных клиентов наибольший интерес к аренде высокобюджетных квартир в Москве за десять месяцев 2018 года продемонстрировали граждане Франции, Италии и Великобритании.

Средняя заявленная ставка аренды элитных квартир составила к середине осени 336 тысяч рублей — на десять процентов больше, чем в октябре 2017-го. Съемщики между тем в среднем готовы платить за объект по 260 тысяч рублей в месяц. Это максимальное значение за последний год и четыре месяца, подчеркивается в предоставленном обзоре.

Ранее в ноябре стало известно, что самая дорогая квартира Москвы сдается в аренду за пять миллионов рублей в месяц. В такую сумму владельцы оценили право пользования двухуровневыми апартаментами в одном из жилых комплексов в Гранатном переулке. В квартире десять комнат, в том числе четыре спальни, библиотека, спортивный зал. Площадь жилья — 759 квадратных метров.