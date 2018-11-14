Ещё
Владельцев особняков в Подмосковье уличили в жадности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.45
76.05
76.34
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.50
77.00
Индексы и котировки Brent
66.24
+0.26 Золото
1211.10
–0.06 РТС
1117.26
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1323
–0.0086
01.11
1.1409
13.11
08.11
04.11

Владельцев дорогих особняков в Подмосковье уличили в жадности 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look
Продавцы элитной загородной недвижимости в Московской области больше не готовы предоставлять покупателям огромные скидки, говорится в сообщении агентства Penny Lane Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, рынок дорогих домов — стоимостью от 30 миллионов рублей — показывает явные признаки восстановления. Об улучшении ситуации свидетельствует в частности тот факт, что продавцы особняков планомерно уменьшают размеры дисконтов. В 2017-м средний размер скидки составлял 12 процентов, а в 2018-м он опустился до девяти процентов.
«Лишь в 24 процентах случаев в 2018 году покупатели получили скидку», — уточняется в сообщении.
Торга на рынке становится меньше, а продаж — больше, указывают эксперты: в самом высокобюджетном сегменте (от 250 миллионов за объект) зафиксирован рост числа сделок в два раза по сравнению с показателем прошлого года. Средняя сумма сделки на рынке загородной «элитки» в 2018-м увеличилась на шесть процентов, до 104 миллионов рублей, подсчитали в Penny Lane.
В начале осени стало известно, что с января 2018-го загородные домовладения в Московской области, расположенные вдоль основных региональных магистралей, подешевели в среднем на один процент. При этом самое заметное падение цен было зафиксировано как раз на традиционно престижных Рублево-Успенском и Ильинском шоссе.
Последние новости
Россиян предупредили о сокращении зарплат Министр обороны Израиля отказался сдаваться и ушел в отставку США придержат санкции против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль отвязался от нефти: падение будет страшным155
Отдайте $3 млрд: Москва простит Киев в последний раз205
Россиян предупредили о сокращении зарплат378
«Газпрому» грозит многомиллиардный штраф4
Россия нашла союзника против санкций США19
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:38
В России ускорился рост цен
Рынки Экономика
01:52
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:26
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение