Владельцев особняков в Подмосковье уличили в жадности

Владельцев дорогих особняков в Подмосковье уличили в жадности

Продавцы элитной загородной недвижимости в Московской области больше не готовы предоставлять покупателям огромные скидки, говорится в сообщении агентства Penny Lane Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Как отмечают аналитики, рынок дорогих домов — стоимостью от 30 миллионов рублей — показывает явные признаки восстановления. Об улучшении ситуации свидетельствует в частности тот факт, что продавцы особняков планомерно уменьшают размеры дисконтов. В 2017-м средний размер скидки составлял 12 процентов, а в 2018-м он опустился до девяти процентов.

«Лишь в 24 процентах случаев в 2018 году покупатели получили скидку», — уточняется в сообщении.

Торга на рынке становится меньше, а продаж — больше, указывают эксперты: в самом высокобюджетном сегменте (от 250 миллионов за объект) зафиксирован рост числа сделок в два раза по сравнению с показателем прошлого года. Средняя сумма сделки на рынке загородной «элитки» в 2018-м увеличилась на шесть процентов, до 104 миллионов рублей, подсчитали в Penny Lane.

В начале осени стало известно, что с января 2018-го загородные домовладения в Московской области, расположенные вдоль основных региональных магистралей, подешевели в среднем на один процент. При этом самое заметное падение цен было зафиксировано как раз на традиционно престижных Рублево-Успенском и Ильинском шоссе.