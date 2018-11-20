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Обнаружена самая доступная квартира в Москве
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Обнаружена самая доступная квартира в Москве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ноябре 2018-го минимальная ставка аренды квартиры в Москве составляет 20 тысяч рублей, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Столько просят владельцы за «однушку» площадью 20 квадратных метров, расположенную на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на 9-1 Парковой улице в районе станции метро «Щелковская». Жилье в удовлетворительном состоянии, но это предложение строго для одного квартиранта.
Второе место рейтинга дешевых столичных квартир занимает однокомнатный объект за 23 тысячи рублей. Квартира расположена на последнем этаже панельной пятиэтажки на Ангарской улице, в пяти минутах езды от станции метро «Селигерская». Общая площадь — 30 квадратных метров. В квартире минимум мебели, из бытовой техники — только холодильник.
Третьим в списке идет лот за 25 тысяч рублей. Это однокомнатная квартира на десятом этаже 16-этажного панельного дома на Ярославском шоссе. Габариты объекта: 40 квадратных метров — общая площадь, 11 метров — кухня. Санузел раздельный. Жилье, по данным «ИНКОМ», в хорошем состоянии.
Четвертая и пятая строчки рейтинга достались «однушкам» за 26 тысяч и 27 тысяч рублей в месяц соответственно. Первая квартира расположена в Южном Бутово, вторая — на Ивантеевской улице, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Бульвар Рокоссовского».
В конце октября текущего года были названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья. Минимальные ставки зафиксировали в таких локациях «старой» Москвы, как Зеленоград, Молжаниновский и Северный районы. В Новой Москве дешевле всего съемные квартиры в Троицком округе.
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