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У граждан-банкротов смогут изымать единственное жилье 

ТК «Звезда» + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прецедент в Верховном суде РФ уже создан.
Верховный суд РФ допустил изъятие у граждан-банкротов единственного жилья, если будет преодолена позиция Конституционного суда, сообщает «Интерфакс». Прецедентом вполне может стать решение по делу Анатолия Фрущака: ВС РФ принял по данному делу решение, что единственное жилье банкрота может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов. Другими словами: стоимость пущенного с молотка жилья частично погасит долг банкрота перед кредиторами.
«Дело Фрущака» тянется уже лет десять. Анатолий Фрущак в свое время задолжал своему кредитору Андрею Кузнецову крупную сумму — по данным на 2010-2011 годы — более 8 миллионов рублей. Фрущак мог бы расплатиться по долгам сразу: стоимость его квартиры на тот же момент составляла 28 миллионов. Однако Фрущак сперва передал квартиру жене, та — подарила ее дочери… А долг перед Кузнецовым вырос тем временем еще на 5 миллионов рублей, и Фрущак объявил себя банкротом. К тому времени суды уже признали сделки с квартирой недействительными, вернув ее в общую массу имущества должника, а потому, когда того признали банкротом, в оборот попала и квартира.
Прежде все доводы Фрущака судами принимались во внимание, и изначально решения пускать жилье с молотка не было. Однако в Верховном суде решили, что должник недобросовестно выполняет свои обязательства, долг не гасит.
Что будет с квартирой, пока не ясно: судам предстоит учесть интересы банкрота, чтобы не оставлять его и его семью «за пределами социальной жизни». Возможно было бы, например, наложить на квартиру арест — с возможностью постепенной выплаты ее стоимости. Но, так или иначе, частное и единственное жилье более не считается «священной коровой».
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Андрей Кузнецов , Интерфакс , Недвижимость , Личный счет
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