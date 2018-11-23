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В России рухнули цены на частные дома 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на частные дома в России за год снизились. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков портала «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Средний дом в Российской Федерации в ноябре 2018-го стоит 4,67 миллиона рублей, отмечают аналитики портала. Это на 8,7 процента меньше, чем годом ранее.
При этом в 23 российских регионах цены за год выросли. Особенно выраженной динамика оказалась в Карелии, Калининградской и Челябинской областях (в пределах 16,3-18,5 процента).
Наиболее заметное падение отмечается в Кировской области — 30,9 процента. В число регионов с резко снизившимися ценами на дома вошли также Приморский край (28,6 процента), Хабаровский край (28,5 процента), Вологодская область (28 процентов), Свердловская область (27,4 процента), Воронежская область (26,9 процента), а также Красноярский край (26 процентов).
Еще в 14 регионах снижение составило от 15 до 25 процентов. В Московском регионе цены на дома за год снизились на 8,7 
«Некоторые регионы просто отыграли назад неоправданный рост прошлого года — это, например, Кировская, Омская области, Приморский край, — констатирует Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир Квартир». — В других регионах сработали объективные факторы, такие как рост доходов, экономический рост или отсутствие такового, приток или отток населения и т.д. Однако очевидно, что в целом по стране дома из года в год дешевеют все сильнее».
По статистике аналитиков портала, самые низкие цены на дома в ноябре 2018 года зафиксированы в Кемеровской области (1,7 миллиона рублей). В пределах двух миллионов рублей стоит среднее домовладение в Еврейской автономной области и Курганской области. Чуть дороже двух миллионов стоят дома в республике Алтай, Калмыкии и в Ивановской области.
Ранее в «Мир Квартир» подсчитали, что цены на земельные участки в Подмосковье снизились за год в среднем на 2,6 процента. Минимальные цены в ноябре 2018-го, по их данным, отмечались в Озерском и Серебряно-Прудском районах области.
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Павел Луценко , Lenta.ru , Недвижимость , Экономика
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