Крысиный угол

Лучшими городскими районами принято считать те, где квадратные метры самые дорогие, — в Нью-Йорке это Манхэттен, в Лондоне — Кенсингтон и Челси, в Париже — I округ. Но недавний опрос москвичей показал: Остоженка и окрестности хоть и престижны, но не любимы. Наиболее комфортными для жизни горожане сочли совсем не центральные районы. Почему периферия лучше башен Кремля и благородного шума Садового кольца и в какую сумму обойдется типовое жилье в лучших столичных локациях, разбиралась «Лента.ру»

Опрос, по результатам которого был составлен рейтинг лучших и худших московских районов (имеется в распоряжении редакции), провел портал Domofond. В нем приняли участие более четырех тысяч человек. Респондентов попросили оценить по десятибалльной шкале утверждения, которые характеризуют безопасность, чистоту, общественный транспорт, тишину, дороги и парковки, соседей, работу коммунальных служб и другие параметры (всего более десяти) в разных столичных образованиях.

В целом участники опроса оценили качество жизни в Москве на 7,2 балла — на 0,6 балла выше, чем в среднем по стране. Но за год средний балл упал на 0,4 пункта. По мнению опрошенных, в столице стали хуже работать службы ЖКХ, кроме того, ухудшилось соотношение доходов и стоимости жизни.

Высокую, по сравнению с общегородской, оценку смогли получить пять районов.

Строгино

Лидером рейтинга стало Строгино: район, о котором многие москвичи почти ничего не знают, получил 8,9 балла. Респонденты сочли, что здесь лучшая экологическая обстановка, а также развития инфраструктура для отдыха и занятий спортом. «Зелено, есть речка в Строгинской пойме», — отметили участники опроса. «Много зелени, наличие реки, развитая инфраструктура, население в основном приличное», — добавили они. Интересно, что Строгино граничит с МКАД — одним из главных в городе генераторов экологических проблем.

В базе ЦИАН почти четыре сотни квартир, выставленных на продажу в Строгино. Самый дешевый лот — 36-метровые апартаменты в новом комплексе на улице Твардовского, оцененные в 4,3 миллиона рублей. За 6,2 миллиона можно купить полноценную однокомнатную квартиру в десяти минутах ходьбы от метро. Дом панельный, 1979 года постройки.

Самый дорогой объект в Строгино стоит более 259 миллионов рублей. Это 700-метровый особняк в поселке Троице-Лыково.

Хорошевский

«Серебро» досталось Хорошевскому району, его оценили на 8,5 балла. По мнению опрошенных, это самое чистое образование в городе. Нельзя не заметить, что здесь также много крупных спортивных объектов — дворец «Мегаспорт» на Ходынке, домашний стадион футбольного клуба ЦСКА , ледовая и баскетбольная арены «армейцев».

В Хорошевском осенью 2018-го, по данным ЦИАН, продается около 2,2 тысячи квартир. Ценовой минимум — пять миллионов рублей за 26-метровую студию в строящемся жилом комплексе на улице Зорге. Сдача дома — в первом квартале 2022 года.

Районный рекордсмен — шестикомнатная квартира за миллиард рублей в ЖК на Хорошевском шоссе. Это пентхаус площадью 260 квадратных метров, занимающий два уровня. Покупателю обещают эргономичную мебель и потрясающий вид из окон.

Крылатское

Третьим в списке лучших для жизни оказалось Крылатское — один из молодых московских районов, где жили и живут не только обычные москвичи, но и именитые. Чего стоит один только Осенний бульвар — здесь в конце 1990-х — начале 2000-х обитала актриса Нонна Мордюкова , где-то поблизости со своей семьей жил военный разведчик Сергей Скрипаль . Первый президент России Борис Ельцин ограничился пропиской в Крылатском, а многие его соратники в действительности занимали квартиры в доме №4/2 на Осенней улице.

Страна Крылатское знает по Живописному мосту — вантовой конструкции ярко-красного цвета, возведенной над Москвой-рекой. В Instagram больше 28 тысяч публикаций только с хэштегом #живописныймост.

Самая недорогая квартира в районе стоит 6,99 миллиона рублей — в такую сумму обойдется 35-метровая «однушка» на первом этаже 17-этажного панельного дома на Рублевском шоссе.

Александр Любарский / «Коммерсантъ»

По максимальной для района цене продается 804-метровая двухуровневая квартира в новом ЖК в Островном проезде. Согласившийся выложить более 755 миллионов рублей получит дизайнерскую отделку, террасу с камином, всю мебель и технику.

Раменки

На четвертую позицию москвичи поставили Раменки — район в Западном округе, где около года назад наконец открыли одноименную станцию метро. На территории района находятся Московский государственный университет (МГУ), множество посольств и легендарная киностудия «Мосфильм».

По данным портала «Мир квартир», Раменки входят в десятку столичных районов с самой дорогой арендой жилья. В среднем за квартиру здесь просят почти 94 тысячи рублей в месяц — почти столько же, сколько в Басманном районе и Замоскворечье. Вообще это единственная нецентральная локация, входящая в топ-10 с самыми высокими ставками аренды.

В ЦИАН восемь лотов в Раменках, оцененных более чем в миллиард рублей. Самый дорогой — пентхаус в ЖК «Дом на Мосфильмовской» за три миллиарда.

Покупатель со скромным бюджетом может обойтись 35-метровой «однушкой» в девятиэтажке во 2-м Сетуньском проезде. До метро — 15 минут пешком, цена — шесть миллионов рублей.

Головинский

Последний в пятерке — Головинский район, расположенный на окраине Москвы, рядом с Ховрино и Левобережным. Как показали результаты опроса, проведенного Domofond, лучше всего здесь дела обстоят с магазинами — по этому параметру у района 8,9 балла. Кроме того, Головинский получил 8,8 балла за экологию, 8,3 — за работу общественного транспорта и 8,5 — за комфортность проживания с детьми. Слабые стороны районы — это дороги и парковки, работа служб ЖКХ и чистота.

В Головинском самая дешевая квартира стоит всего 2,34 миллиона рублей — это 14-метровая студия на первом этаже «сталинки» на Онежской улице. Рекордно дорогой лот здесь тоже относительно доступный: 310-метровая квартира в доме на Флотской улице за 89,8 миллиона рублей.

Кроме вышеперечисленных, в десятку самых комфортных московских районов вошли Академический, Южное Бутово, Ломоносовский, Митино и Тропарево-Никулино — москвичи оценили их на 8-8,1 балла. По восемь баллов также получили Нагатино-Садовники, Южное Тушино, Теплый Стан, Бабушкинский и Сокольники.

Худшим для жизни сочли Люблино — район получил минимальную общую оценку: 5,2 балла. Респонденты отметили, что в местных дворах грязно, районные службы ЖКХ работают плохо — как и общественный транспорт, а качество люблинского воздуха оставляет желать лучшего. В десятку худших также попали (в порядке возрастания рейтинга) районы Кузьминки, Дмитровский, Бирюлево Западное, Рязанский, Зябликово, Печатники, Западное Дегунино, Восточное Дегунино и Ярославский.

Арбат, где частично находится пресловутая Золотая миля, — московский район с самыми вычурными и самыми закрытыми жилыми комплексами — вообще не попал в список: исследователи не нашли достаточно местных жителей, чтобы задать им соответствующие вопросы. То же случилось с Замоскворечьем и Якиманкой. Престижные Хамовники оказались на 34 месте из 91-го, Тверской район — на 29-м, активно застраиваемый Пресненский — на 47-м, Басманный — на 48-м — это худший результат для районов Центрального округа.

Ни один из «центровых» не смог стать лидером хотя бы по одному из параметров, по которым горожане оценивали районы: даже самым безопасным признано Крылатское, а не кишащий сотрудниками полиции и федеральных служб безопасности Китай-город. Справедливости ради — в списке худших ЦАО тоже не представлен. «Золотым» квадратным метрам — золотая середина.