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Кутузовский проспект подешевел 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
По итогам 2018 года Кутузовский проспект стал лидером среди крупнейших торговых магистралей столицы по количеству пустующих площадей. Об этом свидетельствуют материалы международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Доля пустующих площадей на Кутузовском составила 25,5 процента, это около 12,6 тысячи квадратных метров. Из-за высокого уровня пустующих площадей верхняя планка ставок на Кутузовском снизилась на 12 процентов и достигла 75 тысяч рублей за квадратный метр в год.
Отток люксовых арендаторов начался в 2015 году, после отмены парковки на Кутузовском проспекте, поясняют в компании.
«Мы ожидали, что постепенно сюда (на Кутузовский проспект. — Прим. «Ленты.ру») переедут другие бизнесы и профиль улицы изменится. Но за прошедший год этого не произошло, — отметила директор направления стрит-ритейл Knight Frank Виктория Камлюк. — Кутузовский проспект покинули заведения общественного питания ("Кофе Хауз" и PESHI), автосалон Porsche, а также продуктовые магазины сети "Перекресток"».
По словам эксперта, потенциально магистраль могла бы быть интересна продуктовым супермаркетам, ресторанам и банкам, но спрос блокирует размер арендных ставок, сопоставимый с ценами на Садовом кольце.
В Knight Frank не исключают, что ситуацию может улучшить запланированное на 2020 год открытие станции метро «Дорогомиловская». «Пока же из-за отсутствия метро и парковки арендаторам приходится рассчитывать на клиентов, проживающих в этом районе», — резюмирует Камлюк.
Кутузовский проспект не первый год возглавляет рейтинги самых незаполненных торговых магистралей Москвы. В 2016-м уровень пустующих площадей этого торгового коридора был даже выше нынешнего уровня — он достигал 27 процентов.
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Комментарии
Виктория Камлюк , Lenta.ru , Недвижимость
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