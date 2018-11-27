Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы

В ноябре 2018-го ценовой минимум на столичном рынке квартир составил 1,6 миллиона рублей: столько просят за 15-метровую студию, расположенную на первом этаже 12-этажного дома в Зеленоградском округе города. Информацию о дешевых предложениях московского жилья предоставили редакции «Ленты.ру» аналитики портала «Мир квартир».

По их данным, средняя стоимость квартиры в российской столице (без учета присоединенных территорий) — 11,5 миллиона рублей, в Новой Москве — 5,2 миллиона.

«Квартиру в Москве сложно купить меньше чем за четыре — пять миллионов рублей. Однако, если хорошенько поискать, можно найти и более дешевые варианты, — отмечается в предоставленных материалах. — Правда, размер подобных помещений колеблется в пределах 15-20 квадратных метров, отделка очень плохая или отсутствует, а их юридическое оформление нужно проверять очень тщательно».

В Новой Москве самый дешевый объект обойдется покупателю в 1,8 миллиона рублей, выяснили эксперты. По такой цене продается 14-метровая студия в малоэтажной новостройке, возведенной в поселке Первомайском в 30 километрах от МКАД.

В границах Московской кольцевой автодороги минимальная стоимость квартиры — 2,79 миллиона рублей. В такую сумму оценили студию размером 17 квадратных метров без отделки, расположенную в 20 минутах ходьбы от станции метро «Каширская».

Ранее в ноябре аналитики спрогнозировали скачок цен на жилье в Москве. По их мнению, средние цены в столичных новостройках могут вырасти на 10 процентов уже в первом квартале 2019-го.