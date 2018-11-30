Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.77
$
66.45
75.92
75.70
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
58.91
+0.39 Золото
1222.30
+0.01 РТС
1123.35
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1363
+0.0031
15.11
1.1333
28.11
18.11
06.11

Эксперт прогнозирует новые банкротства девелоперов в 2019 году 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Новые банкротства девелоперов ожидаются в 2019 году, сообщила журналистам управляющий партнёр "Метриум" Мария Литинецкая.
"На мой взгляд, новые банкротства будут. В особо уязвимом положении находятся подмосковные застройщики. Ряд застройщиков не готовы до конца к новым поправкам в 214-ФЗ", — сказала Литинецкая.
Она также не исключила того, что в 2019 году будет несколько переходов прав собственности на компании.
По данным "Метриум", в целом за девять месяцев 2018 года новостройки подорожали на 5%. Средняя стоимость квадратного метра квартир увеличилась на 4,5% и достигла 224 тысяч рублей. В следующем году, по прогнозу Литинецкой, цены на новостройки будут расти.
РИА Недвижимость: последние новости
Юрист: Верховный суд должен прописать условия изъятия единственного жилья В Северном Тушине по программе реновации могут построить 450 тыс кв м жилья Продажи новостроек в Подмосковье упали почти на 10%
Мария Литинецкая , Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инвесторы бегут с российского рынка130
Рубль ждут события страшнее санкций
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
На Сбербанк обрушилась серия мощнейших атак
В окружении врагов: что ждет Россию на встрече G206
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение