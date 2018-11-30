Эксперт прогнозирует новые банкротства девелоперов в 2019 году

Новые банкротства девелоперов ожидаются в 2019 году, сообщила журналистам управляющий партнёр "Метриум" Мария Литинецкая

"На мой взгляд, новые банкротства будут. В особо уязвимом положении находятся подмосковные застройщики. Ряд застройщиков не готовы до конца к новым поправкам в 214-ФЗ", — сказала Литинецкая.

Она также не исключила того, что в 2019 году будет несколько переходов прав собственности на компании.

По данным "Метриум", в целом за девять месяцев 2018 года новостройки подорожали на 5%. Средняя стоимость квадратного метра квартир увеличилась на 4,5% и достигла 224 тысяч рублей. В следующем году, по прогнозу Литинецкой, цены на новостройки будут расти.