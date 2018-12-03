Даниловский рынок задумали продать

Основной акционер строительной компании «ПИК» Сергей Гордеев рассматривает возможность приобретения Даниловского рынка — одного из самых популярных в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

По информации издания, нынешний собственник рынка — ресторанный холдинг Ginza Project — ищет покупателя на объект уже в течение нескольких месяцев, периодически приостанавливая переговоры. Сергей Гордеев свое участие в переговорах «Коммерсанту» не подтвердил.

До 2014 года Даниловский рынок, расположенный около станции метро «Тульская», принадлежал мэрии Москвы . Затем его купил холдинг Ginza Project, выплатив городу 425 миллионов рублей и взяв на себя обязательство вложить в реконструкцию объекта еще 800 миллионов. Впоследствии рынок был отремонтирован, вместе с торговой зоной здесь начали работать кафе и рестораны.

«Организация фудкорта сделала Даниловский новой точкой притяжения и излюбленным местом встречи москвичей», — подчеркивается на сайте рынка.

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценил текущую стоимость объекта в 1,5-2 миллиарда рублей, отмечает «Коммерсантъ».