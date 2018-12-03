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Даниловский рынок задумали продать 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Основной акционер строительной компании «ПИК» Сергей Гордеев рассматривает возможность приобретения Даниловского рынка — одного из самых популярных в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.
По информации издания, нынешний собственник рынка — ресторанный холдинг Ginza Project — ищет покупателя на объект уже в течение нескольких месяцев, периодически приостанавливая переговоры. Сергей Гордеев свое участие в переговорах «Коммерсанту» не подтвердил.
До 2014 года Даниловский рынок, расположенный около станции метро «Тульская», принадлежал мэрии Москвы. Затем его купил холдинг Ginza Project, выплатив городу 425 миллионов рублей и взяв на себя обязательство вложить в реконструкцию объекта еще 800 миллионов. Впоследствии рынок был отремонтирован, вместе с торговой зоной здесь начали работать кафе и рестораны.
«Организация фудкорта сделала Даниловский новой точкой притяжения и излюбленным местом встречи москвичей», — подчеркивается на сайте рынка.
Партнер Colliers International Станислав Бибик оценил текущую стоимость объекта в 1,5-2 миллиарда рублей, отмечает «Коммерсантъ».
В 2017-м в Москве сменил владельца другой крупный рынок — Черемушкинский. Его выкупила у Россельхозбанка структура бизнесмена Мирослава Мельника, в 1990-е открывшего в столице стрип-клуб Up&Down, рестораны «Версаль», «Изуми» и «Три пескаря».
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Комментарии
Сергей Гордеев , Станислав Бибик , Мирослав Мельник , Группа компаний ПИК , Россельхозбанк , Правительство Москвы , Недвижимость
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