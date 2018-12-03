Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.80
75.60
75.80
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.80
77.18
Индексы и котировки Brent
61.92
+0.03 Золото
1230.44
–0.09 РТС
1154.15
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.1352
–0.0100
19.11
1.1452
30.11
20.11
08.11

Курс доллара упал почти на рубль на фоне подорожания нефти 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Фото: Ведомости
Биржевой курс рубля к доллару США и евро резко вырос на фоне подорожания нефти марки Brent, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Минимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 66,07 руб. за доллар. 30 ноября торги закрылись на уровне 66,95 руб. за доллар. Курс валюты по состоянию на 10:47 по мск составляет 66,41 руб. за доллар.
Минимальное значение для пары EUR/RUB в ходе торгов составило 75,05 руб. за евро. Торги закрылись 30 ноября на уровне 75,73 руб. за евро. По состоянию на 10:47 по мск курс составил 75,45 руб. за евро.
Цена на февральские фьючерсы на нефть марки Brent 3 декабря выросла более чем на 4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигла $62,6 за баррель. Цена закрытия 30 ноября равнялась $59,46 за баррель.
Rambler News Service: последние новости
Зарплаты в Волгоградской области в январе-сентябре выросли почти на 10% Нижний Новгород в 2019 году потратит почти 1,2 млрд рублей на спорт Власти Карелии направят 13 млн рублей на развитие домов культуры
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катар покидает ОПЕК76
Россияне получат две пенсии в декабре1
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Путин укрепил нефть82
Рубль ждут события страшнее санкций282
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
00:43
Катар покидает ОПЕК
Экономика
12:51
«Газпрому» угрожают трубы раздора
Экономика Компании
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение