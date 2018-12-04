Как у россиян будут изымать недвижимость

Россияне пожаловались на изъятие недвижимости

BFM сообщает , что российские активисты выступили против закона об изъятии недвижимости, и 4 декабря планируют передать соответствующие обращения в Госдуму . Портал поговорил с россиянами, которые недовольны тем, как проходит изъятие земель.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором идет речь об изъятии земельных участков и домов для развития застроенной территории. Документ вносит изменения в Земельный кодекс. « Парламентская газета » писала, что документ призван упростить изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Тимур Саитов из казанского поселка Нагорный рассказал BFM, что в его поселке планируют снести десятки частных домов для строительства скоростной магистрали. Он отметил, что закон предполагает возможность изымать участки при компенсации их рыночной стоимости.

«Но опять-таки это будет зависеть от того, как посчитают и кто посчитает», — отметил Саитов.

По его мнению, ожидать достойной компенсации сложно, так как оценщиков назначают власти.

Жители Челябинска рассказали, что на месте их домов хотят построить развязку к 2020 году. Некоторым из них предложили по 2,3 миллиона за 5,3 сотки земли и дом в 44 квадратных метра, но с такими компенсациями они не согласились.

BFM отмечает, что собственники не смогут судиться с властями из-за переселения, но вправе поспорить о размере компенсации.