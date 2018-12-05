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Центробанк поручил банкам тщательнее следить за строительными компаниями 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 1 января 2019 года станет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующее письмо ЦБ.
В середине ноября ЦБ впервые опубликовал данные о том, какие отрасли являются основными клиентами теневого финансового рынка. Крупнейшие — строительный сектор (30%), логистика (21%) и торговля строительными и промышленными товарами (20%). А чтобы банк не присматривался пристально к его операциям, бизнес часто авансирует уплату налогов (прежде всего НДС и налога на прибыль) в бюджет и поддерживает их адекватную структуру, хотя фактически налогооблагаемой базы у него нет, указывает регулятор.
Такие компании одновременно с сомнительными операциями проводят и экономически обоснованные, у них адекватная для ведения бизнеса структура платежей — например, есть зачисление за строительно-монтажные работы, списание за приобретение строительных материалов, оборудования, следует из письма. Но, получая деньги от крупных подрядчиков, компании переводят их в пользу контрагентов с признаками технических компаний, которые сразу же направляют денежные средства на обналичивание или выводят их за рубеж, пишет ЦБ.
Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе, и внести ради этого коррективы в собственные процедуры комплаенса, указывает регулятор. Начиная с 2019 года ЦБ при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка будет учитывать и насколько эффективно он пресекает подобные сомнительные операции.
Как отметил представитель ЦБ газете, это не ужесточение требования.
"Мы не думаем, что банки могут понести дополнительные затраты, особенно если процедура автоматизирована, банки и сегодня должны разбираться в бизнесе и операциях своих клиентов", — приводит его слова издание.
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