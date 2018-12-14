Снижение стоимости аренды квартир в Москве сменилось интенсивным ростом

С начала 2018 года ставки аренды жилья в российской столице увеличились в районах 110 станций метро и только около 19 станций снизились. Об этом свидетельствуют материалы портала Domofond (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру» ).

По данным аналитиков, в период с января по ноябрь средняя стоимость найма квартир в Москве (здесь и далее речь идет об однокомнатных объектах) выросла на полтора процента и составила 34,7 тысячи рублей в месяц. Максимальное повышение зафиксировано вблизи станции метро «Дмитровская»: на 15 процентов, до 43,6 тысячи рублей в месяц.

В список зон, где арендное жилье существенно подорожало, также попали окрестности станций «Алексеевская», «Рижская», «Войковская» и «Юго-Западная».

Больше всего упали ставки на недвижимость в районе «Багратионовской»: почти на восемь процентов с начала года, с 46 тысяч до 42,5 тысячи рублей в месяц за среднестатистическую квартиру. Кроме того, заметно подешевели объекты около «Беговой», «Нагорной», «Менделеевской» и «Сокола».

По итогам 2018 года станцией московского метро, где ставки аренды жилья минимальны, признаны «Котельники»: в среднем однокомнатную квартиру здесь можно снять за 25,4 тысячи рублей в месяц.

Ранее в декабре были обнародованы данные о стоимости аренды квартир в Москве на Новый год. Средняя ставка для «однушек» составила 2,9 тысячи рублей в сутки, для «двушек» — 3,4 тысячи рублей, для «трешек» — 6,4 тысячи рублей за каждый день проживания.