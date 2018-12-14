Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.41
$
66.60
75.30
75.45
Прогноз
17.12 – 24.12
$
65.80
75.00
Индексы и котировки Brent
60.96
+0.02 Золото
1240.84
–0.06 РТС
1124.49
–0.43
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.1357
–0.0032
29.11
1.1390
12.12
02.12
20.11

Снижение стоимости аренды квартир в Москве сменилось интенсивным ростом 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
С начала 2018 года ставки аренды жилья в российской столице увеличились в районах 110 станций метро и только около 19 станций снизились. Об этом свидетельствуют материалы портала Domofond (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).
По данным аналитиков, в период с января по ноябрь средняя стоимость найма квартир в Москве (здесь и далее речь идет об однокомнатных объектах) выросла на полтора процента и составила 34,7 тысячи рублей в месяц. Максимальное повышение зафиксировано вблизи станции метро «Дмитровская»: на 15 процентов, до 43,6 тысячи рублей в месяц.
В список зон, где арендное жилье существенно подорожало, также попали окрестности станций «Алексеевская», «Рижская», «Войковская» и «Юго-Западная».
Больше всего упали ставки на недвижимость в районе «Багратионовской»: почти на восемь процентов с начала года, с 46 тысяч до 42,5 тысячи рублей в месяц за среднестатистическую квартиру. Кроме того, заметно подешевели объекты около «Беговой», «Нагорной», «Менделеевской» и «Сокола».
По итогам 2018 года станцией московского метро, где ставки аренды жилья минимальны, признаны «Котельники»: в среднем однокомнатную квартиру здесь можно снять за 25,4 тысячи рублей в месяц.
Ранее в декабре были обнародованы данные о стоимости аренды квартир в Москве на Новый год. Средняя ставка для «однушек» составила 2,9 тысячи рублей в сутки, для «двушек» — 3,4 тысячи рублей, для «трешек» — 6,4 тысячи рублей за каждый день проживания.
Последние новости
Россию отказались наказывать из-за Керченского пролива Бутина признала вину в заговоре против США США решили помочь Украине изъять активы «Газпрома»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инфляция съест вклады россиян205
Лукашенко обиделся на заявления, что Москва кормит Минск
РФ нашла способ купить турбины для Крыма в обход санкций3
ЦБ аннулировал лицензию московского банка
Финляндия подтвердила позицию по «Северному потоку-2»1
Видео
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение