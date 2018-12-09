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Гражданам Японии начали бесплатно раздавать дома 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти небольших японских городов начали претворять в жизнь новую социальную программу: администрация выставляет на продажу покинутые хозяевами дома. Многие из них можно приобрести за символическую плату, другие и вовсе отдают даром, а за некоторые даже готовы доплатить.
Как сообщает издание Vice, местные власти вынуждены идти на столь кардинальные меры из-за непростой демографической ситуации в стране. Дело в том, что население Японии стареет, одинокие старики переезжают в социальные дома, и их недвижимость остается пустовать. По оценкам специалистов, если рост количества пустующего жилья продолжится, то к 2033 году число заброшенных домов возрастет до 20 миллионов. Не последнюю роль в этом вопросе играет и суеверность японцев, которые не готовы покупать дома, где кто-то умер в одиночестве или произошло убийство.
В то же время в крупных городах, таких как Токио, наблюдается острая нехватка жилой площади. Около 70 процентов населения столицы ютятся в крошечных квартирах, но люди и не думают покидать мегаполис, ведь для них важнее удержаться на работе.
Местные администрации надеются привлечь молодежь тем, что отдают пустующие дома за сравнительно маленькие суммы: так, домик в деревне обойдется новому владельцу не дороже 300 тысяч рублей. Можно взять жилье в аренду с ежемесячными выплатами в размере около 3 тысяч рублей. А в договоре даже отдельно прописано, что жилье может перейти в собственность к арендаторам, если те проживут там достаточно долго. В некоторых районах сельский домик можно получить бесплатно. Здесь, однако, есть определенные условия: собственниками должны быть японцы не старше 43 лет с детьми школьного возраста.
На интересующий многих вопрос, можно ли принять участие в такой социальной программе иностранцам, ответ прост: да, но лишь при условии, что человек имеет визу и официально работает в Стране восходящего солнца.
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