В Москву пришло «Счастье»

Именно такое название для своих клубных домов выбрал крупный московский девелопер «Лидер-Инвест».

Компания «Лидер-Инвест» работает на рынке недвижимости с 2004 года и по праву является лидером по числу реализуемых в столице проектов. В портфеле компании как небольшие дома клубного формата во всех округах старой Москвы, так и масштабные проекты квартальной застройки. Все свои жилые комплексы компания реализует в пределах МКАД.

Что такое «Счастье»?

Как поясняют в «Лидер-Инвест», это новый и детально продуманный продукт на рынке недвижимости. Появление нового бренда связано именно с тем, что компания хотела по-новому представить свои клубные дома на московском рынке жилья. «Мы смогли собрать все лучшие практики строительства — от планировочных решений до ландшафтного дизайна дворовых территорий, и на этой базе строим свои новые проекты. То есть для нас новый бренд — это прежде всего понятные характеристики каждого жилого проекта в линейке „Лидер-Инвест“, — заявляет Алексей Болдин , вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга „Лидер-Инвест“.

Почему дома „Счастье“ уникальны? Чем они отличаются от предложений других застройщиков и вторичного жилья?

Прежде всего, это небольшие клубные жилые дома средней этажности, и все они расположены в старой Москве, буквально в каждом округе. У каждого проекта свой архитектурный облик, ведь он должен гармонично „встраиваться“ в окружение. Хотя иногда архитектор, кажется, намеренно выделяет дом из контекста, задавая тем самым новый ритм размеренной или невыразительной архитектуре соседних домов. В одном все эти проекты схожи — все они предлагают новое максимально комфортное качество жизни — современные и функциональные планировки, высокие потолки в квартирах, собственный подземный паркинг для всех жителей и уютную придомовую территорию. И самое важное — все это в рамках уже сложившейся инфраструктуры обжитых районов столицы.

Справка МК о компании „Лидер-Инвест“

Московский девелопер, работает на рынке недвижимости с 2004 года

Входит в состав публичной финансовой корпорации АФК „Система“ — один из крупнейших частных инвесторов в реальный сектор экономики России

В портфеле „Лидер-Инвест“ 45 проектов общей площадью около 3 000 000 кв. м.

Всего в линейке „Лидер-Инвест“ 25 таких проектов, значит, каждый сможет выбрать себе ту локацию, которая ему по душе. Или просто остаться в своем обжитом и любимом районе. Ведь многие покупатели квартир в домах „Счастье“ живут здесь с самого детства, знают и любят свой район, хотят водить своих детей в детский сад, куда когда-то ходили сами. Все объекты инфраструктуры уже давно построены, и новоселам не приходится несколько лет после переезда в новую квартиру ждать открытия поликлиники или школы.

И, главное, камерный малоквартирный формат, столь редкий в Москве, позволяет жителям создать атмосферу уюта и добрососедства, где все жители знают друг друга в лицо и имеют возможность принимать участие в жизни дома.

Говоря в целом, „Счастье“ — это уникальные современные дома человеческого масштаба в обжитых районах и комфортная среда обитания. Здесь царит дружелюбная атмосфера старой Москвы: красивый новый дом, благоустроенный двор, уютная квартира, приятные соседи и любимый район со всеми его возможностями.

»Счастье» в ипотеку

Не всегда есть возможность и желание вкладывать в покупку квартиры весь объем накоплений, даже при покупке своего «Счастья». Для таких покупателей полезно знать, что московский девелопер «Лидер-Инвест» сотрудничает со всеми ведущими банками России и разработал целый ряд уникальных ипотечных программ, в том числе и со сниженной процентной ставкой от 5,9%. Это позволит решить жилищный вопрос быстро и с минимальным вложением собственных средств. Ну и, конечно, не нужно забывать про специальные предложения. Например, при покупке квартиры в жилых комплексах «Счастье» до конца этого года есть уникальная возможность получить новогоднюю скидку 10%.

Говорят, «Счастье» у каждого свое и его не купить за деньги, но «Лидер-Инвест» подтверждает обратное. Теперь «Счастье» можно не только купить, но и выбрать для себя наиболее подходящее из всего многообразия вариантов — от Лианозово до Чертаново, от Тушино до Вешняков. Все проекты «счастливого» бренда представлены на официальном сайте. Подбирайте квартиру на свой вкус, изучайте планировки и оставляйте заявки на свое «Счастье»!

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Ипотечная ставка от 5,9% предоставляется ПАО «Банк ВТБ» . Условия уточняйте на сайте http://schastye.ru С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте http://schastye.ru Наименование застройщиков проектов «Счастье»:

Счастье на Дмитровке — ООО «СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ 20»

Счастье на Волгоградке — ООО «ФЕДОРА ПОЛЕТАЕВА 15»

Счастье на Семеновской — ООО «Специализированный застройщик Измайловское 20»

Счастье на Ломоносовском — ООО «Ломоносовский Плюс»

Счастье в Вешняках — ООО «ВЕШНЯКОВСКАЯ 18»

Счастье в Мневниках — ООО «ДЕМЬЯНА БЕДНОГО 15»

Счастье в Тушино — ООО «ЯНА РАЙНИСА ПЛЮС»

Счастье на Соколе — ООО «УСИЕВИЧА 10»

Счастье в Кусково — ООО «ВЕШНЯКОВСКАЯ 10»

Счастье на Пресне — ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПЛЮС»

Счастье в Кузьминках — ООО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ 41»

Счастье в Садовниках — ООО «НАГАТИНСКАЯ 4»

Счастье на Масловке — ООО «МИШИНА»

Счастье в Чертаново — ООО «ЧЕРТАНОВСКАЯ 59»

Счастье на Сходненской — ООО «ФАБРИЦИУСА 18»

Счастье в Царицыно — ООО «КАВКАЗСКИЙ ПЛЮС»

Счастье на Ленинском — ООО «ЛЕНИНСКИЙ 154»

Счастье в Лианозово — ООО «АБРАМЦЕВСКАЯ 10»

Счастье в Олимпийской деревне — ООО «МИЧУРИНСКИЙ 10»

Счастье на Нагатинской — ООО «НАГАТИНСКИЙ»

Счастье на Серпуховке — ООО «СЕРПУХОВСКОЙ ВАЛ»

Счастье на Изумрудной — ООО «ИЗУМРУДНАЯ»

Счастье в Замоскворечье — ООО «ЛЮСИНОВСКИЙ»

Счастье на Таганке — ООО «РОГОЖСКИЙ»

Счастье на Тульской — ООО «САМАРИНСКАЯ»