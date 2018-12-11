Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.36
$
66.59
75.50
75.84
Прогноз
17.12 – 24.12
$
67.40
76.09
Индексы и котировки Brent
60.38
–0.12 Золото
1247.94
+0.04 РТС
1140.07
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.1379
+0.0045
26.11
1.1334
09.12
28.11
16.11

В Москве построят копию самого известного здания Гауди 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: «Остров Мечты»
В тематическом парке развлечений «Остров Мечты», который откроется в Нагатинской пойме на юге Москве в 2019 году, началось создание копии фасада «Дома костей» (Casa Batllo) каталонского архитектора Антонио Гауди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
При воспроизведении фасада знаменитого здания архитекторы применяют специальные технологии и материалы, отмечается в сообщении. Например, для имитации камней, состаренной кладки и различных текстур используются особые типы бетона и краски.
Необычный дом украсит северную галерею городского променада «Острова Мечты». Всего для променада в крытой части тематического парка разработано 120 фасадов зданий, выполненных в архитектурных стилях разных городов мира.
«Посетители смогут увидеть римский Колизей, памятники архитектуры и улочки Барселоны, Москвы, Лондона, Беверли-Хиллз. Для каждой галереи создается аутентичная уличная атмосфера», — заявили в пресс-службе парка.
«Остров Мечты» — крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк, его открытие запланировано на осень 2019 года. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.
В октябре текущего года стало известно, что другой известнейший проект Гауди — барселонский Храм Святого Семейства — накажут за нелегальное строительство. Религиозное учреждение обязали выплатить 36 миллионов евро в течение следующих 10 лет. Средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры Барселоны.
Последние новости
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей Стали известны подробности глобального сбоя в столичном метро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сбербанке задумались о смене названия6
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ143
Прибавки к пенсиям россиян будут индивидуальными14
Назван способ победить коррупцию в России13
Греф прокомментировал ситуацию с Альфа-банком
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
11:02
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ
Личный счет
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
11:02
Подсчитаны затраты россиян на «умные» счетчики газа
Личный счет
00:42
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»
Личный счет Экономика
05:33
России предрекли судьбу СССР
Экономика Статьи
01:42
Компания объяснила проблемы с вывозом россиян из КНР
Компании Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение