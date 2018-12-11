В Москве построят копию самого известного здания Гауди

В тематическом парке развлечений «Остров Мечты», который откроется в Нагатинской пойме на юге Москве в 2019 году, началось создание копии фасада «Дома костей» (Casa Batllo) каталонского архитектора Антонио Гауди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

При воспроизведении фасада знаменитого здания архитекторы применяют специальные технологии и материалы, отмечается в сообщении. Например, для имитации камней, состаренной кладки и различных текстур используются особые типы бетона и краски.

Необычный дом украсит северную галерею городского променада «Острова Мечты». Всего для променада в крытой части тематического парка разработано 120 фасадов зданий, выполненных в архитектурных стилях разных городов мира.

«Посетители смогут увидеть римский Колизей, памятники архитектуры и улочки Барселоны, Москвы, Лондона, Беверли-Хиллз. Для каждой галереи создается аутентичная уличная атмосфера», — заявили в пресс-службе парка.

«Остров Мечты» — крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк, его открытие запланировано на осень 2019 года. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.

В октябре текущего года стало известно, что другой известнейший проект Гауди — барселонский Храм Святого Семейства — накажут за нелегальное строительство. Религиозное учреждение обязали выплатить 36 миллионов евро в течение следующих 10 лет. Средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры Барселоны.