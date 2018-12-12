Названы главные страхи владельцев элитного жилья

Собственники элитных квартир, сдаваемых в аренду в Москве, больше всего боятся, что жильцы испортят мебель и не будут соблюдать порядок. Об этом говорится в исследовании Kalinka Group (есть в редакции «Ленты.ру» ).

Этот страх оказался даже сильнее опасений потерять арендаторов раньше срока, указанного в договоре найма. На третьем месте оказался страх лишних трат, связанных с тем, что жильцы потребуют купить в дом что-нибудь из дорогой обстановки или сантехники.

В число основных страхов вошло и тревожное ожидание того, что съемщик нарушит запрет владельца квартиры и все-таки будет жить в ней с детьми или домашними животными.

По статистике комании, хозяева элитных арендных квартир боятся также, что их недвижимость будут использовать под казино или публичный дом; что арендатор окажется в розыске, и полиция, идя по его следу, повредит квартиру; что жилец пересдаст квартиру другому человеку или будет сдавать ее в краткосрочную аренду; что в жилплощадь будут использовать под офис или шоу-рум.

«Подобные прецеденты уже были в Москве, поэтому собственники элитного жилья всерьез опасаются за его судьбу», — комментирует председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева, добавляя, что если у собственника элитной квартиры есть сомнения в законопослушности будущего жильца, можно сделать неофициальный запрос в полицию прямо через агентство недвижимости.

Самая высокая ставка аренды столичного жилья в ноябре 2018-го, по данным «Инком-Недвижимость», составила 600 тысяч рублей в месяц. За такую сумму можно снять шестикомнатные апартаменты в элитном ЖК на Остоженке. Площадь двухуровневой квартиры — 270 квадратных метров.