Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.21
$
66.55
75.31
75.50
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.40
Индексы и котировки Brent
60.13
–0.03 Золото
1244.85
+0.04 РТС
1125.78
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
13.12
1.1369
–0.0001
28.11
1.1370
11.12
30.11
19.11

Рынок новогодней аренды рухнул 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спрос на зимнюю загородную аренду в Подмосковье снизился на 20 процентов к прошлым декабрю-январю. Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру»).
Снижение спроса к новогодним праздникам сезона 2016-2017 года составило 28 процентов. Такое отсутствие интереса у съемщиков приводит к тому, что многие хозяева коттеджей решили не выставлять свои объекты в аренду. Поэтому предложение съемного загородного жилья сократилось к прошлому году более чем на четверть, отмечают в «Инком».
С рынка ушли в первую очередь дорогие коттеджи, со ставкой аренды от 400 тысяч рублей в месяц: владельцы домов не видят спроса и не хотят связываться с новогодним наймом из-за возможной порчи имущества.
Среднестатистическая сумма найма, запрашиваемая собственниками на новогодние праздники, снизилась по сравнению с прошлогодней на шесть процентов, подсчитали в компании.
В целом, на начало декабря в экспозиции на рынке загородного найма Подмосковья находится 4 320 объектов, 87 процентов из них можно снять на зимние каникулы.
«Многие считают траты на подобные развлечения излишеством. Те, кто недавно купил жилплощадь (…) вряд ли могут позволить себе расходы на дорогостоящие увеселения, — комментирует заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. — Те, кто не стеснен в средствах, все больше обращают внимание на мини-гостиницы, бутик-отели, небольшие дома отдыха и прочие камерные заведения, комфортные для проведения новогодних праздников, где уже организована развлекательная программа и подготовлен хороший стол. Таких предложений все больше, и подобная конкуренция не на пользу частным наймодателям».
Подводя итоги третьего квартала 2018-го, аналитики компании подсчитали, что с июля по сентябрь на загородный рынок вышло десять новых поселков, и в большинстве из них нет централизованного водопровода и канализации. В восьми проектах из десяти отсутствует и застройка. Аналитики «Инкома» объясняют такую ситуацию кризисом и отмечают, что некоторые загородные продукты застройщикам приходится выводить в продажу по себестоимости.
Последние новости
ГИБДД ввела мораторий на «запутавшие всех» изменения ПДД Мэй осталась премьер-министром Великобритании США рассказали об обещании России убрать бомбардировщики из Венесуэлы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллару предрекли затяжное снижение
Названа действительная угроза «Северному потоку-2»1
Сбербанк огорчил россиян69
Пенсионный возраст предложили привязать к доходам118
Названы претенденты на украинский ВТБ
Видео
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании Экономика
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст предложили привязать к доходам
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение