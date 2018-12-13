Миллиардную реформу признали провальной

За три года на проведение реформы было потрачено 1,9 миллиарда рублей, и большая часть этих средств была выделена из федерального бюджета (1,4 миллиарда рублей).

«Новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на "ресурсном" методе, не готова; нормативная база, необходимая для реализации реформы, в полном объеме не создана», — говорится в отчете Счетной палаты.

Ресурсный метод предполагает учет текущих цен на строительные материалы, оборудование, труд. Предполагается, что такой подход позволит точнее определять сметную стоимость объектов и снизить риск ее завышения.

На сегодняшний день применяется система ценообразования на основе базисно-индексного метода. Таким образом, итоговая стоимость определяется путем умножения цен 2001 года на промежуточные индексы.