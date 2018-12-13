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Миллиардную реформу признали провальной 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Счетная палата признала безрезультатной реформу ценообразования в строительстве, которая была инициирована президентом Владимиром Путиным в 2015 году, передает ТАСС.
За три года на проведение реформы было потрачено 1,9 миллиарда рублей, и большая часть этих средств была выделена из федерального бюджета (1,4 миллиарда рублей).
«Новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на "ресурсном" методе, не готова; нормативная база, необходимая для реализации реформы, в полном объеме не создана», — говорится в отчете Счетной палаты.
Ресурсный метод предполагает учет текущих цен на строительные материалы, оборудование, труд. Предполагается, что такой подход позволит точнее определять сметную стоимость объектов и снизить риск ее завышения.
На сегодняшний день применяется система ценообразования на основе базисно-индексного метода. Таким образом, итоговая стоимость определяется путем умножения цен 2001 года на промежуточные индексы.
Отмечается, что в Минстрое с выводами Счетной палаты «в целом согласились» и учли замечания в дорожной карте. Ведомство планирует перейти к ресурсному методу определения сметной стоимости к 2022 году.
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