Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.75
75.20
75.49
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.40
Индексы и котировки Brent
60.25
+0.00 Золото
1238.58
+0.04 РТС
1116.50
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.1301
–0.0021
30.11
1.1322
12.12
02.12
20.11

В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире. Об этом в своем Facebook сообщает один из риелторов, работающих на петербургском рынке недвижимости.
План квартиры Фото: Вячеслав Александрович
«Кто поставил себе целью увидеть все в этой жизни — взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риелторам», — пишет агент по недвижимости.
Как уточняет риелтор в комментариях к посту, 58-комнатное жилье — бывшее общежитие, которое после приватизации стало квартирой в долевой собственности. Планировка квартиры соответствует нормам для такого типа жилья: в ней одна 50-метровая кухня на всех жильцов, а санузлы запроектированы из расчета один на четыре комнаты.
На продажу выставлены две комнаты из 58, их совокупная площадь составляет 40 квадратных метров. Недвижимость оценена владельцем доли в 3 миллиона рублей.
Согласно рейтингу портала «Мир Квартир», Московский район Санкт-Петебурга занимает пятое место в списке локаций города с самым дорогим жильем, уступая Петроградской стороне, Центральному, Василеостровскому и Адмиралтейскому районам. Средняя стоимость квартиры в Московском районе, по статистике портала, составляет 8 миллионов рублей.
Ранее в декабре эксперты ЦИАН составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир, выставленных на продажу в России. Победителем рейтинга стала петербургская «однушка», расположенная в элитном ЖК на Крестовском острове. Площадь квартиры — 112 квадратных метров, стоимость — около 70 миллионов рублей.
Последние новости
Путин предостерег от запретов рэп-концертов МОК потребовал вернуть медали трех олимпийских чемпионов из России Пентагон проигнорировал обращение России по ракетному договору
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос276
России предрекли 20 лет стагнации187
Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя52
Явлинский: российской экономике грозит 20 лет стагнации7
Российская делегация едет на форум в Давос3
Видео
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
03:39
Почему решение ЦБ неожиданно сыграло против рубля
Рынки Статьи
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение