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Маша из сериала «Саша+Маша» купила шикарный особняк за городом 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Российская актриса Елена Бирюкова, прославившаяся благодаря роли Маши в сериале «Саша+Маша», вместе с супругом Ильёй Хорошиловым приобрели загородный дом в Подмосковье общей площадью 200 квадратных метров, сообщает Starhit.
По словам артистки, чтобы начать жить на свежем воздухе, как она давно мечтала, ей пришлось распрощаться с жильём в столице. Впрочем, сделкой по обмену квартиры на дом с небольшой доплатой, Бирюкова довольна.
«Дом расположен в Новой Москве — всего в 15 километрах от МКАДа. Я сразу купила особняк с ремонтом. По большому счету нам остались последние штрихи. Надеюсь, что Новый год отмечу уже в новом доме, » — говорит актриса.
В новом жилье есть, где развернуться. В двухэтажном коттедже есть четыре спальни, несколько санузлов и просторная гостиница для друзей и родственников.
«Поселок охраняемый, со всей инфраструктурой. Есть коммуникации, рядом школа. И самое главное — нет огорода. Мне не хочется заниматься никакими огородными работами, — подчёркивает Бирюкова.
Актриса уверяет, что в предстоящие праздники в их семье решили обойтись без подарков, поскольку сейчас все деньги уходят на обустройство нового дома.
Елена Бирюкова вот уже более шести лет живёт с ювелиром Ильёй Хорошиловым, бывшим мужем российской актрисы Екатерины Климовой. Пара воспитывает дочь Аглаю.
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