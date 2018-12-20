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В московском «Ново-Никольском» достроили все таунхаусы 

РИА Недвижимость + ещё 6 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Застройщик ЖК "Ново-Никольское" в новой Москве получил разрешения на ввод в эксплуатацию 18 таунхаусов по адресу: поселение Первомайское, деревня Ивановское, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
"Таким образом, все таунхаусы ЖК "Ново-Никольское", на строительство которых привлекались денежные средства граждан, введены в эксплуатацию", — сообщается в нем.
В июле 2018 года застройщику объекта ООО "Агрострой" было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 42 многоэтажных и малоэтажных домов, в ноябре 2018 года — еще на два многоэтажных дома. Оставшиеся корпуса планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года: застройщику ООО "Агрострой" выдано положительное заключение о соответствии многоквартирных домов N6 и N10 требованиям технических регламентов, добавляется в материалах.
Строить ЖК "Ново-Никольское" в деревне Ивановское начали в 2012 году. В составе комплекса планировалось возвести многоэтажные и малоэтажные дома, коттеджи и таунхаусы. Но из-за конфликта между соучредителями застройщика "Агрострой" стройку заморозили, а в отношении компании начали процедуру банкротства. Осенью 2017 года застройщик был выведен из процедуры банкротства, арбитраж утвердил мировое соглашение с кредиторами и дольщиками.
РИА Недвижимость: последние новости
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