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Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Характерной особенностью рынка загородной элитной недвижимости Подмосковья в 2018 году стало значительное количество покупателей из регионов. Об этом говорится в материалах компании «Метриум» (есть в редакции «Ленты.ру»).
Доля клиентов из регионов в сегменте достигла, по итогам года, 26 процентов, отмечают в компании.
Чаще всего за покупкой дорогих домов в Московской области обращались петербуржцы, екатеринбуржцы и воронежцы. Активно заключали сделки с элитным жильем также жители Ростова-на-Дону, Брянска, Самары, Волгограда, Уфы, Саранска и Красноярска.
В материалах компании указывается также, что в структуре спроса за год увеличились доли представителей сельскохозяйственных профессий и специалистов по интернет-технологиям. На таких клиентов пришлось порядка 32 процентов запросов на поиск загородного элитного жилья в Московском регионе.
«В уходящем году были зафиксированы очень крупные сделки. Было продано не менее шести объектов стоимостью свыше 10 миллионов долларов (около 680 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Это свидетельствует о возвращении на рынок клиентов с солидными бюджетами», — отметили в «Метриуме».
Ранее аналитики Knight Frank подсчитали, что средняя стоимость высокобюджетных подмосковных коттеджей выросла за год на 21 процент, таунхаусов — на 25 процентов. По статистике компании, средний загородный дом на первичном элитном рынке стоит 149 миллионов рублей, таунхаус — 40 миллионов.
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Недвижимость , Экономика , Lenta.ru
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