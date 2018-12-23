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«Пастор» устроил секту в московской коммуналке 

News.ru 33 минуты назад
Трехкомнатная коммунальная квартира на севере Москвы превратилась в место культа. Мужчина по имени Владимир Агеев, называющий себя пастором церкви Рождества Христова, купил одну из комнат и начал проводить там шумные ритуалы своей секты.
На возмущение соседей «пастор» ответил проклятьями. Жильцы квартиры, устав от богослужений, толп адептов и очереди в туалет, подали в суд иск с формулировкой: о прекращении религиозной деятельности в коммунальной квартире. По мнению собственников, Агеев пытается выжить их с жилплощади. Пастор уже предлагал купить одну из комнат за 2,5 млн рублей.
Однако адвокатом жильцов оказался Олег Царёв — человек, имя которого неоднократно фигурировало в делах о рейдерских захватах квартир. Не исключено, что квартира, стоимость которой составляет около 8 млн рублей, стала объектом борьбы преступных группировок, сообщают «Вести».
Ранее News.ru писал, что молодой священник из Новосибирской области Андрей Крашенинников разгневал прихожан необычными просьбами, которые стал публиковать в социальных сетях после прибытия на служение в храм города Болотное. Местные верующие сочли желания батюшки нескромными, а его поведение с комментаторами — оскорбительным.
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Комментарии
Недвижимость , Олег Царев , Владимир Агеев
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