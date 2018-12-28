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ГК «Инград» достроила ЖК «Гусарская баллада» и вручила ключи от квартир обманутым дольщикам 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: Главгосстройнадзор Московской области
В подмосковном Одинцове группа компаний «Инград» вручила ключи от квартир дольщикам ЖК «Гусарская баллада», который девелопер достраивал после банкротства компании «Жилищный капитал».
В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное вручение ключей участником долевого строительства жилого комплекса «Гусарская баллада», в котором достройкой 3-х корпусов занималась ГК «Инград».
Более 200 дольщиков получат ключи от квартир в корпусе №24, рассчитанном на 246 квартир. Таким образом, все дольщики «Гусарской баллады» смогут въехать в свое долгожданное жилье в самое ближайшее время.
В рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта с Администрацией Одинцовского муниципального района ранее компания достроила и передала дольщикам ключи еще в 2 корпусах «Гусарской баллады» — №17 на 264 квартиры и №25 на 455 квартир.
В Московском регионе «Инград» стал одним из первых новых застройщиков, который использовал процедуру ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о передаче недостроенных объектов новому застройщику. В настоящее время группа компаний «Инград» ведет строительство шестнадцати проектов в Москве и Московской области. В декабре 2017 года был завершен процесс объединения девелоперских активов «Концерна „РОССИУМ“, девелоперская группа стала публичным акционерным обществом, работающим под единым брендом „ИНГРАД“ (ПАО „ИНГРАД“). Компанию контролирует „Концерн „РОССИУМ“ основного бенефициара Московского Кредитного банка Романа Авдеева. Девелоперский портфель компании (NSA) — 2,5 млн кв. метров.
Комментарии
Недвижимость , Роман Авдеев , Московский кредитный банк , АНБ , Правительство московской области
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