ГК «Инград» достроила ЖК «Гусарская баллада» и вручила ключи от квартир обманутым дольщикам

В подмосковном Одинцове группа компаний «Инград» вручила ключи от квартир дольщикам ЖК «Гусарская баллада», который девелопер достраивал после банкротства компании «Жилищный капитал».

В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное вручение ключей участником долевого строительства жилого комплекса «Гусарская баллада», в котором достройкой 3-х корпусов занималась ГК «Инград».

Более 200 дольщиков получат ключи от квартир в корпусе №24, рассчитанном на 246 квартир. Таким образом, все дольщики «Гусарской баллады» смогут въехать в свое долгожданное жилье в самое ближайшее время.

В рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта с Администрацией Одинцовского муниципального района ранее компания достроила и передала дольщикам ключи еще в 2 корпусах «Гусарской баллады» — №17 на 264 квартиры и №25 на 455 квартир.