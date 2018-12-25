Фонд дольщиков может пополниться за счет страховщиков

Премии и резервы страховщиков, которые они получили за страхование ответственности застройщиков перед дольщиками, могут быть переданы в Фонд защиты прав дольщиков. Такая норма есть в законопроекте, который сейчас готовится с учетом позиции Минстроя ЦБ , рассказал в интервью « РИА Недвижимость» председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

«Мы должны добиться, чтобы страховые компании закончили свою работу на этом рынке, передав все портфели Фонду защиты прав дольщиков. Чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Надеюсь, что такие нормы смогут заработать к 1 марта следующего года», — сказал Николаев.

По его словам, лишиться премий и резервов в пользу фонда могут и компании, которые сейчас не страхуют ответственность застройщиков. «Речь идет не только о страховщиках, которые непосредственно работают сейчас с девелоперами, то есть об СК „Респект“ и Обществе взаимного страхования», — сказал Николаев. Передать в фонд деньги должны будут и те страховщики, которых в настоящий момент нет в списке компаний, имеющих право заниматься этой деятельностью, но у которых есть действующие договоры такого страхования, рассказал депутат.

Механизм обязательного страхование ответственности застройщиков перед дольщиками появился с начала 2014 г. Список компаний, которые могут заниматься этой деятельностью, утверждает ЦБ. Сейчас в нем одно общество взаимного страхования и 11 компаний, а прежде было более 60. В списке ЦБ такие крупные компании, как «Альфастрахование» , « ВТБ страхование », «Ингосстрах» , ВСК, «Макс» и «Респект», который является лидером рынка страхования ответственности застройщика по размеру сборов.

С осени 2017 г. механизм страхования заменен Фондом защиты прав дольщиков, куда застройщики обязаны перечислять взносы в размере 1,2% от каждого договора. Фонд создан для достройки объектов за компаниями-банкротами.

Николаев рассказывает, что авторы законопроекта хотят добиться, чтобы Фонд защиты прав дольщиков не просто мог отвечать за завершение строительства всех проблемных объектов, но и имел средства для реализации своих полномочий. Цена вопроса — это «не один десяток миллиардов рублей», отметил он. 2017 г. для Фонда оказался убыточным. Согласно его отчетности, убыток с 15 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г. составил 493 млн руб., что почти в 6 раз больше суммы, перечисленной застройщиками в фонд за 2017 г. За 9 месяцев 2018 г. прибыль фонда составила 2,1 млн руб.

Если предложение о лишении страховщиков средств, полученных с застройщиков, будет поддержано, то фонд может получить от страховщиков десятки миллиардов рублей. С начала 2014 г. и по июнь 2017 г. страховщики собрали на страховании застройщиков 34 млрд руб., рассказывал зампред ЦБ Владимир Чистюхин . За III квартал этого года — еще 11,6 млрд руб., следует из данных ЦБ, на 1 ноября общий размер ответственности страховщиков перед застройщиками составлял 1,2 трлн руб.

Предложение передать премии и резервы в Фонд защиты прав дольщиков противоречит принципу рискового страхования, утверждает начальник отдела андеррайтинга по страхованию гражданской ответственности СК «Макс» Сергей Синявин. Этот вид страхования изначально вводился как рисковый, а не накопительный, поэтому собранные премии не подлежат возврату или передаче после окончания срока действия договора, говорит он.

«Альфастрахование» к инициативе относится нейтрально, сказал его представитель. Компания хотя и включена в список ЦБ, но не специализируется на этом виде. Он считает, что реализация инициативы может вызвать перекос в соотношении премий и обязательств либо в одну, либо в другую сторону. Обычно риск по страхованию ответственности застройщиков распределен по времени неравномерно, а премия, скорее всего, зарабатывалась постепенно, пока действуют договоры, рассуждает он.

Непонятно, как передача резервов страховых компаний в Фонд защиты прав дольщиков будет проходить технически, рассуждает аналитик «Эксперт РА» Алексей Янин . «Ведь резервы почти полностью перестрахованы, в том числе за рубежом. То есть, например, из 100% ответственности на себе страховая компания может оставить 1%, а 99% отдать в перестрахование», — говорит он.

Вопрос передачи премий и резервов в Фонд защиты прав дольщиков требует проработки и четко прописанного механизма, отсутствующего в в законопроекте, говорит начальник управление андеррайтинга и перестрахования «Абсолют страхования» Евгений Ильченко. Он отмечает, что помимо резервов есть и расходы по сопровождению таких договоров: расходы на перестрахование, на мониторинг объектов и портфелей, на сопровождение договоров, комиссионное вознаграждение агенту и др. «Портфель договоров не может быть передан вместе с уже понесенными расходами, и вполне вероятно, что возникнет такая ситуация, когда часть будущих доходов страховщик передал в фонд, а расходы остались у него, т. е. фактическая передача портфеля приведет к убытку для страховщика», — опасается Ильченко.

В текущей версии законопроекта инициативы, о которой говорит депутат Николаев, нет, лаконичен представитель Минстроя. Представители ЦБ и «Ингосстраха» отказались от комментариев. Представители остальных страховых компаний отказались от комментариев.