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Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлят до 2023 года 

Российская Газета + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Действие особого порядка применения законодательства РФ в Крыму и Севастополе в сферах имущественных и земельных отношений, а также кадастрового учета недвижимости, будет продлено до 2023 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Также на один год продлевается время для установления особенностей регулирования градостроительных отношений.
"Одобрение федерального конституционного закона позволит завершить мероприятия по интеграции крымского региона в экономическую и правовую систему Российской Федерации", пояснила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
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Недвижимость , Владимир Путин , Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству
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