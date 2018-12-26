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Россияне начали активно скупать недвижимость за границей 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Последнее аналогичное исследование проводилось два года назад. И за это время интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос более чем в полтора раза (на 70 процентов).
"Рост этого показателя свидетельствует о желании обезопасить свои накопления, вложив их в зарубежную недвижимость. В то же время уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от уровня жизни в других странах, где владение иностранной недвижимостью — достаточно распространенное явление", — считает проректор Финансового университета Алексей Зубец.
Лишь 2,5 процента жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшие год-два приобрести недвижимость за границей. Зубец подчеркивает, что, помимо Болгарии, россиян интересует жилье в Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории. Так, например, спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии — в 2,5 раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории — примерно в два раза.
А вот рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (всего 20 процентов), хотя ранее эта страна больше интересовала российских покупателей недвижимости. Спрос на жильё во Франции, Греции, в Великобритании и многих других странах Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился. Не вырос или упал спрос россиян на недвижимость в ближайшем зарубежье — в Казахстане, Азербайджане и на Украине. Как полагают в Финуниверситете, коренным россиянам эти страны особо не интересны. Обычно покупают там жилье трудовые мигранты, которые прибыли в Россию на заработки и уже стали российскими резидентами. Но сейчас, видимо, они не планируют возвращаться на родину.
Но, с другой стороны, заметно оживился спрос на недвижимость в Армении и Грузии. Вполне возможно, как коренные россияне, так и выходцы из этих республик готовы вкладываться в приобретение там недвижимости с инвестиционными целями, в расчете на подъем экономики в этих государствах, а также для ведения бизнеса, подчеркивают в университете. И добавляют, что 83 процента общего спроса на недвижимость за рубежом приходится на дома и квартиры.
Коммерческая недвижимость не пользуется спросом со стороны российского населения. Лишь в Турции наши сограждане присматриваются к местным магазинам. Вполне ожидаемо, что наибольший спрос на зарубежную недвижимость предъявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Не прочь приобрести квартиру или дом за рубежом также жители Сочи, Владивостока, Перми, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга. Во всех этих городах уровень жизни местного населения достаточно высокий.
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Недвижимость , Алексей Зубец , Финансовый университет
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