Рынку жилья пообещали проблемы

Германа Грефа. 2019 год станет проблемным для российского рынка строительства жилья из-за перехода на новую схему долевого строительства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление главы Сбербанка

«Следующий год будет таким достаточно критическим, потому что он будет первым годом, когда новая схема финансирования жилья начнет свою работу. Пока финансовые организации к этому приспособятся, примут все решения, связанные с новой продуктовой линейкой, строители адаптируются к ней. 2019 год будет для строительного рынка непростым», — заявил Греф.

«Мы с апреля месяца уже (…) открыли примерно 269 эскроу-счетов. На сегодняшний день это примерно 90 процентов всех эскроу-счетов, которые открыты в России. И мы уже открыли счета нескольким тысячам наших застройщиков под застройку по новой схеме, поэтому мы в общем полностью готовы», — добавил Греф.

По словам главы Сбербанка, ставки по кредитам для застройщиков будут зависеть от объема средств на эскроу-счетах и от стадии строительства проекта. На начальном этапе ставки будут составлять 12,5 процента годовых, на завершающем может составить 4 процента. «Мы считали, что в среднем за весь период строительства эффективная ставка составит примерно около 7 процентов, но если, конечно, строительство не будет затягиваться, и все будет двигаться в соответствии с тем проектом, который нам подается», — добавил банкир.

С 1 июля 2018 года в России действуют новые правила для застройщиков, подразумевающие переход от долевого строительства к проектному финансированию. Одним из вероятных следствий этого игроки рынка считают рост цен на жилье начиная с 2019 года.