Справились с комплексами

Уходящий год был щедрым на разнообразные скандалы в сфере недвижимости. Одни стали по-настоящему трагическими, над другими искренне смеялась вся страна. Главное — не забыть выученные уроки, сделать правильные выводы и не повторить ошибок в будущем. Для этого, к слову, в 2018-м тоже было сделано немало. Ключевые строительные перипетии минувших 12 месяцев — в материале «Ленты.ру»

Так нельзя

Трагедии нельзя ранжировать по значимости, но смерть десятков людей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — это, без сомнения, одно из страшнейших событий 2018 года в России. Пожар в ТЦ произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. После пожара, естественно, началось следствие, были арестованы несколько человек. Но главное — кемеровский ад запустил волну проверок мест общественного пользования. Уже в мае стало известно, что многие построенные в России торговые объекты в принципе небезопасны в силу своих конструктивных особенностей. МЧС прокуратура за месяц оперативно проверили около 54 тысяч общественных зданий, в 15 тысячах выявили неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, более чем в 10 тысячах объектов оказались неисправными системы сигнализации, оповещения, автоматического пожаротушения и противодымной вентиляции, а в 5,5 тысячи объектов не оказалось первичных средств пожаротушения.

Эксперты рынка коммерческой недвижимости после трагедии открыто заговорили о том, что в России чрезмерно много непрофессиональных торговых центров. Один из них назвал «Зимнюю вишню» сараем. Архитектурный критик Григорий Ревзин предложил в принципе запретить строить крупные торговые комплексы в пределах городов. По его мнению, подобные объекты должны располагаться за границами населенных пунктов, и в их составе не может быть детских развлекательных площадок.

Но пока жив сам институт торговли, девелоперы, очевидно, будут стремиться строить ТЦ в местах, позволяющих привлечь максимальный покупательский трафик. В 2019-м, по данным CBRE, в Москве планируется ввести в эксплуатацию около полумиллиона квадратных метров торговых площадей. Крупные ТЦ откроются в Грозном, Пятигорске, Хабаровске, Владивостоке и других городах страны.

Мост раздора

Самый амбициозный строительный проект России — Крымский мост — был причиной возникновения скандалов разного рода — от серьезных политических до явно абсурдных — на протяжении всего уходящего года. В мае, когда было открыто движение по 19-километровой переправе, американский журналист Том Роган опубликовал в интернет-журнале Washington Examiner статью с призывом взорвать мост. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело, усмотрев в материале признаки публичных призывов к террористической деятельности.

В августе непосредственно на мосту отметился другой актер — Алексей Панин . Он расцеловал асфальт, а после проехался по сооружению на машине, саркастически поблагодарив президента Владимира Путина «за счастливое детство». Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Ближе к финалу 2018-го на экраны вышла картина «Крымский мост» режиссера Тиграна Кеосаяна . Фильм, сценарий к которому написала супруга режиссера, главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян , жестко раскритиковали. На киноресурсе IMDB у картины рейтинг 1, на Kinopoisk.ru — 2,2 балла (из 10 возможных).

И наконец, в декабре депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук призвал инопланетян к уничтожению Крымского моста.

В 2018-м, увы, не обошлось без крупных банкротств застройщиков. Не устояла Urban Group — компания, возводившая десятки крупных жилых комплексов в Московской области. В июне Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства подал в Арбитражный суд региона исковые заявления о банкротстве пяти компаний-застройщиков группы. Еще до этого была сформирована рабочая группа по защите клиентов Urban Group, в которую вошли представители российского министерства строительства подмосковного правительства и Фонда защиты прав дольщиков. Глава фонда Александр Плутник пообещал выполнить все обязательства перед гражданами, купившими квартиры у Urban Group.

Вместо города большого

Месяцем позже стало известно, что в Urban Group выдавали поддельные страховые полисы, то есть люди приобрели квартиры, которые в действительности даже не были застрахованы, поэтому получить компенсацию от застройщика им будет сложно. Но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал, что власти не допустят увеличения числа обманутых дольщиков.

Крах очередного казавшегося приличным застройщика огорчил не только тех, кто приобрел у него квартиры, но и потенциальных покупателей строящегося жилья. Пилюлю подсластили власти: в конце декабря был подписан закон, предусматривающий полный переход на проектное финансирование строек с 1 июля 2019 года. Возводить жилье на деньги граждан застройщики больше не смогут — до передачи квартир средства покупателей будут храниться на специальных счетах.

Ай билд, ю край

Неспортивное поведение

После чемпионата мира по футболу, который Россия провела на более чем достойном уровне, началась череда неприятных событий вокруг стадионов, возведенных к мундиалю. Сначала дождем размыло арену в Волгограде, оцененную более чем в 16 миллиардов рублей. Затем пострадал в результате ливня стадион «Нижний Новгород».

«В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания», — сообщили в строительной компании «Спорт-Инжиниринг», генерального проектировщика и заказчика возведения арены.

В августе на стадионе «Самара Арена», также принимавшем матчи чемпионата мира, отключили электричество. Энергоснабжение объекта было временно приостановлено в связи с накопившимися долгами. Месяцем позже на стадионе в Ростове-на-Дону был поврежден газон — его порчу приписали рэперу Басте, который провел на арене концерт.

Но в итоге стадионная эпопея завершилась позитивом: в декабре стало известно, что эксперты Международной федерации футбола (FIFA) назвали лучшим в мире московский стадион «Лужники».

Никуда не едем

Громкий скандал вокруг другого знакового сооружения на Воробьевых горах в Москве — новой канатной дороги — устроили хакеры. Дорогу, связывающую «Лужники» со смотровой площадкой возле МГУ , планировалось открыть к чемпионату, но в итоге запустили ее только в конце ноября — и тут же закрыли из-за кибератаки. Серверы объекта поразил вирус «шифровальщик», взломщик требовал у руководства дороги биткоины. Спустя пару дней канатку снова запустили, а по факту взлома серверов возбудили уголовное дело.

В предстоящие новогодние праздники дорога будет работать в следующем режиме: 31 декабря с 12:00 до 1 января 05:00. 1 января с 15:00 до 22:00. Далее — по обычному расписанию: ежедневно с 12:00 до 20:00 — если не помешают какие-нибудь злобные гуру информационных технологий.