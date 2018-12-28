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Дерипаска продал девелоперские активы 

РИА Недвижимость + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Девелоперская компания "Главстрой" сменила акционера и теперь не принадлежит холдингу "Базовый Элемент" Олега Дерипаски, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе "Главстроя".
По словам собеседника агентства, смена акционеров произошла ещё в апреле. "Главстрой", ранее на 100% принадлежащий "Базовому Элементу", теперь полностью принадлежит ООО "Либра Холдингс". В "Либре" пять акционеров, у каждого по 20%, пояснил он. Согласно базе "БИР-Аналитик", это физические лица Виктория Базавлук, Владимир Краснобаев, Татьяна Кускевич, Аркадий Саркисян и Виктор Швабауэр.
При этом согласно той же базе, "Главстрой" входит в ООО "Корпорация "Главмосстрой"", которая с октября также принадлежит "Либре". В свою очередь ООО "Корпорация "Главмосстрой"" владеет частью подрядной компании АО "Компания "Главмосстрой", которая в настоящее время находится в процедуре внешнего управления. В "Главстрое" подчеркнули, что АО "Главмосстрой" и АО "Главстрой" — самостоятельные, финансово и административно независимые компании, ранее входившие в "Базовый элемент".
"Если раньше "Главстрой" входил в группу "Базовый Элемент", то на данный момент она не имеет к ней отношения", — добавили в пресс-службе.
В ней также уточнили, что это была именно продажа, но сумму сделки раскрывать не стали.
В компании отметили, что смена акционеров не повлияет на реализацию текущих проектов. "Новые акционеры продолжат стратегию, направленную на развитие компании "Главстрой" как девелоперского бизнеса, реализацию текущих и запуск новых градостроительных проектов, повышение эффективности деятельности компании", — сообщили в пресс-службе.
Девелоперская компания "Главстрой", основанная в 1995 году, ведет деятельность в Москве, Московской области, Ярославле, Сочи, Иркутске и других регионах. Портфель проектов — 6,2 миллиона квадратных метров.
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Недвижимость , Компании , Олег Дерипаска , Аркадий Саркисян , Главмосстрой , РИА Новости
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