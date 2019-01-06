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Дачников обязали сообщать о реконструкции домов 

Рамблер + ещё 14 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Новый закон обязал дачников сообщать властям о строительстве или реконструкции домов. Владельцы обязаны отправить уведомление о планируемых работах, сообщает «Российская газета».
Если дачники проигнорируют это требование, у них возникнут проблемы при оформлении прав собственности на построенный объект.
С 1 марта 2019 года необходимо в обязательном порядке информировать власти о начале и конце строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов.
Если работы были начаты до 4 августа 2018 года, то хозяин может до 1 марта подать документы для кадастрового учета и регистрации прав. При этом подавать уведомления о начале и окончании строительства не нужно.
Новый закон №340 вступил в силу в августе прошлого года. Он отменил разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Вместо этого введен уведомительный порядок.
Кроме того, дома на землях ИЖС и садоводств не могут быть выше трех этажей или 20 метров. Здание не может быть разделено на несколько квартир.
Уведомление о начале и окончании строительства подается в близлежащую администрацию. Его можно принести в администрацию или МФЦ, а также подать через портал госуслуг.
Власти рассмотрят уведомление в течение 7 рабочих дней. По окончании строительства необходимо подать уведомление с приложением технического плана.
Администрация сама направит в Росреестр заявление о кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект. При этом сохраняется право граждан лично подать документы на регистрацию собственности.
Комментарии91
Недвижимость , Росреестр , "Российская газета"
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