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В Америке начался ипотечный бум 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: flickr.com
Ипотечные ставки в США упали до минимума с апреля 2018 года, что заметно простимулировало спрос. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на аналитический обзор ипотечной корпорации Freddie Mac.
Средняя ставка по 30-летним кредитам за неделю снизилась с 4,51 до 4,45 процента, по 15-летним — с 3,99 до 3,89 процента годовых, отмечают в компании. На этом фоне количество ипотечных заявок подскочило на 20 процентов.
Отрицательная динамика по ставкам отмечается уже два месяца, подчеркивают в Freddie Mac.
«Снижение ипотечных ставок в сочетании с продолжающимся ростом доходов и пониженными ценами на энергоносители является позитивным сигналом для потребительского сектора, который должен привести к улучшению продаж жилья», — цитирует информагентство главного экономиста корпорации Сэма Хейтера.
Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом ипотечные условия в стране ухудшились: среднее значение ставки по 30-летним жилищным кредитам, выданным в 2018 году, составило 4,54 процента против 3,99 годом ранее.
В России к концу 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам достигла 9,52 процента годовых. Рекордно низкие показатели за всю историю рынка были зафиксированы в сентябре и октябре 2018-го. Тогда средневзвешенная ставка находилась на уровне 9,41 процента годовых.
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