«Дикси» обсуждает продажу супермаркетов «Виктория»

Один из крупнейших продовольственных ритейлеров России — группа "Дикси" — обсуждает продажу супермаркетов "Виктория" в московском регионе, сообщила газета "Ведомости"

Часть столичных площадей "Виктории" может быть продана крупнейшей торговой сети страны — X5 Retail Group , которая управляет магазинами у дома "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель", говорится в статье.

Супермаркеты "Виктория" работают всего в трех регионах — Москве и Подмосковье, а также в Калининградской области. Всего в сети 129 магазинов, в том числе в Московском регионе 50. В сети магазинов у дома "Дикси", по ее данным, на начало 2018 года 2534 магазина, напоминает издание.

"Дикси" договорилась о переуступке прав аренды по четырем подмосковным супермаркетам "Виктория" в пользу X5, рассказал газете представитель "Дикси". Это, по его словам, нужно для снижения общей долговой нагрузки группы.

Представитель X5 подтвердил изданию договоренность по четырем подмосковным супермаркетам конкурента — ремонт и смена вывесок на этих объектах начнутся в конце января. "Х5 рассматривает все возможности развития бизнеса, в том числе точечные открытия магазинов в помещениях, которые занимают другие ритейлеры", — добавляет он. Участник переговоров между "Дикси" и X5 сказал, что по остальным точкам "Виктории" в Московском регионе переговоры могут быть либо в процессе, либо не начаты, либо кончились ничем. Представитель "Дикси" не стал это комментировать. Он лишь сказал, что "Дикси" собирается развивать бренд "Виктория" во всех регионах присутствия.

Михаил Бурмистров. Группа "Дикси", контролируемая совладельцем крупнейшего в России дистрибутора сигарет "Мегаполис" Игорем Кесаевым, в последние годы теряет долю рынка, отмечает газета. В итоге сеть сменила руководство, провела делистинг с Московской биржи . В первом полугодии 2018 года ей удалось восстановить рост: продажи выросли на 4% — до 146,7 миллиарда рублей. Совокупный убыток группы за полугодие сократился в 6 раз — до 235,2 миллиона рублей. На середину 2018 год общий долг группы "Дикси" достигал 3,4 EBITDA, рассказал изданию гендиректор "Infoline-аналитики"

Калининград — родной регион "Виктории", первый магазин там открылся в 1993 году. А в 2011 году эту сеть купила "Дикси" за 25,6 миллиарда рублей.