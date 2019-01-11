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«Дикси» обсуждает продажу супермаркетов «Виктория» 

РИА Недвижимость + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из крупнейших продовольственных ритейлеров России — группа "Дикси" — обсуждает продажу супермаркетов "Виктория" в московском регионе, сообщила газета "Ведомости".
Часть столичных площадей "Виктории" может быть продана крупнейшей торговой сети страны — X5 Retail Group, которая управляет магазинами у дома "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель", говорится в статье.
Супермаркеты "Виктория" работают всего в трех регионах — Москве и Подмосковье, а также в Калининградской области. Всего в сети 129 магазинов, в том числе в Московском регионе 50. В сети магазинов у дома "Дикси", по ее данным, на начало 2018 года 2534 магазина, напоминает издание.
"Дикси" договорилась о переуступке прав аренды по четырем подмосковным супермаркетам "Виктория" в пользу X5, рассказал газете представитель "Дикси". Это, по его словам, нужно для снижения общей долговой нагрузки группы.
Представитель X5 подтвердил изданию договоренность по четырем подмосковным супермаркетам конкурента — ремонт и смена вывесок на этих объектах начнутся в конце января. "Х5 рассматривает все возможности развития бизнеса, в том числе точечные открытия магазинов в помещениях, которые занимают другие ритейлеры", — добавляет он. Участник переговоров между "Дикси" и X5 сказал, что по остальным точкам "Виктории" в Московском регионе переговоры могут быть либо в процессе, либо не начаты, либо кончились ничем. Представитель "Дикси" не стал это комментировать. Он лишь сказал, что "Дикси" собирается развивать бренд "Виктория" во всех регионах присутствия.
Группа "Дикси", контролируемая совладельцем крупнейшего в России дистрибутора сигарет "Мегаполис" Игорем Кесаевым, в последние годы теряет долю рынка, отмечает газета. В итоге сеть сменила руководство, провела делистинг с Московской биржи. В первом полугодии 2018 года ей удалось восстановить рост: продажи выросли на 4% — до 146,7 миллиарда рублей. Совокупный убыток группы за полугодие сократился в 6 раз — до 235,2 миллиона рублей. На середину 2018 год общий долг группы "Дикси" достигал 3,4 EBITDA, рассказал изданию гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.
Калининград — родной регион "Виктории", первый магазин там открылся в 1993 году. А в 2011 году эту сеть купила "Дикси" за 25,6 миллиарда рублей.
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Недвижимость , Компании , Рынки , Михаил Бурмистров , X5 Retail Group , Московская биржа , Дикси , Ведомости , Advis.ru
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