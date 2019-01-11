Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Подсчитали — прослезились: россиян ошарашил рост цен
Подсчитали — прослезились: россиян ошарашил рост цен
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.30
77.15
77.39
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
60.94
–0.41 Золото
1289.13
–0.08 РТС
1148.75
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
11.01
1.1476
+0.0036
27.12
1.1440
08.01
27.12
14.12

В России взлетели цены на зарубежные путевки 

Ридус 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Из-за роста НДС и цен на топливо, а также ослабления рубля, в России с 1 января 2019 года значительно выросли цены как организованные туры, так и на отдельные услуги в сфере туризма.
По сравнению с 2018 годом зарубежные путевки подорожали в среднем на 15−20%, рассказал «Интерфаксу» исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчинин.
В числе причин роста цен он указал ослабление рубля и повышение стоимости отелей на некоторых направлениях.
Цены на турпакеты по России вырастут не более, чем на 10%, а вот туры за границу в валюте подорожали на 5−10%, например, в Грецию — на 5−7%, а в Турцию — на 7−10%, приводит агентство слова генерального директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна.
В компании Anex Tour также сообщили, что минимальная стоимость тура по России у туроператора в 2019 году составляет 22 тыс. рублей на человека, а на таких популярных у туристов направлениях, как Таиланд и Доминикана — 41 и 57 тыс. рублей соответственно.
Из-за подорожания топлива цены на авиаперелеты уже выросли на 20−30% в зависимости от направления, рассказали агентству в Kupibilet.ru.
По данным Aviasales, средняя цена билетов по России выросла на 5,5%, до 6,8 тыс. рублей, авиабилеты в Турцию подорожали на 8%, до 12,9 тыс. руб., а во Францию — на 7%, до 17,8 тыс. руб. Цены на авиабилеты в Таиланд, Израиль и Чехию выросли на 2%.
При этом на 14% подешевели авиабилеты в Италию (средняя цена — 13,2 тыс. рублей), на 8,5% — в Германию (средняя цена — 13,3 тыс. рублей) и на 8% — в Армению (до 6,9 тыс. рублей).
Как отмечают туроператоры, на авиатопливо приходится до 30% стоимости авиабилета.
Ранее «Ридус» писал о том, что летом 2018 года только 5% россиян смогли себе позволить отправиться за рубеж.
Ридус: последние новости
Российские банки повышают ставки по ипотеке Дачников обязали сообщать о строительстве и переделке домов Китай и США посягнули на «наше все»
Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Алексан Мкртчян , Ридус , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотни тысяч американцев остались без зарплат
Германия подсчитала убытки от санкций против РФ
Инфляция в январе может ускориться2
В России резко подорожал еще один продукт3
Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину2
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение