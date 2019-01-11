В России взлетели цены на зарубежные путевки

Из-за роста НДС и цен на топливо, а также ослабления рубля, в России с 1 января 2019 года значительно выросли цены как организованные туры, так и на отдельные услуги в сфере туризма.

По сравнению с 2018 годом зарубежные путевки подорожали в среднем на 15−20%, рассказал «Интерфаксу» исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчинин.

В числе причин роста цен он указал ослабление рубля и повышение стоимости отелей на некоторых направлениях.

Цены на турпакеты по России вырастут не более, чем на 10%, а вот туры за границу в валюте подорожали на 5−10%, например, в Грецию — на 5−7%, а в Турцию — на 7−10%, приводит агентство слова генерального директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна

В компании Anex Tour также сообщили, что минимальная стоимость тура по России у туроператора в 2019 году составляет 22 тыс. рублей на человека, а на таких популярных у туристов направлениях, как Таиланд и Доминикана — 41 и 57 тыс. рублей соответственно.

Из-за подорожания топлива цены на авиаперелеты уже выросли на 20−30% в зависимости от направления, рассказали агентству в Kupibilet.ru.

По данным Aviasales, средняя цена билетов по России выросла на 5,5%, до 6,8 тыс. рублей, авиабилеты в Турцию подорожали на 8%, до 12,9 тыс. руб., а во Францию — на 7%, до 17,8 тыс. руб. Цены на авиабилеты в Таиланд, Израиль и Чехию выросли на 2%.

При этом на 14% подешевели авиабилеты в Италию (средняя цена — 13,2 тыс. рублей), на 8,5% — в Германию (средняя цена — 13,3 тыс. рублей) и на 8% — в Армению (до 6,9 тыс. рублей).

Как отмечают туроператоры, на авиатопливо приходится до 30% стоимости авиабилета.