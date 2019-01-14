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Госдума нашла способ избежать утечек газа в жилых домах 

News.ru + ещё 2 1 час назад
В Госдуме предложили способ обезопасить жилые дома с газоснабжением. Речь идёт о том, чтобы в квартирах ставились газовые плиты с автоматическим отключением.
Устанавливать их предлагается в новостройках и после проведения капитального ремонта. С такой инициативой выступила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. При этом разница в цене между обычными газовыми плитами и теми, которые могут автоматически отключаться, если пламя погасло, составляет около 6-7 тыс. рублей, пишут «Известия».
По данным издания, летом прошлого года Минстрой уже вносил в правительство предложение по установке в подъездах жилых домов датчиков для обнаружения утечки газа. Однако кабмин идею не одобрил, сославшись на то, что это потребует дополнительных затрат.
Поводом для обсуждения этой проблемы стала трагедия в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился целый подъезд 10-этажного многоквартирного дома. Жертвами стали 39 человек.
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Комментарии33
Недвижимость , Видео , Галина Хованская , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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