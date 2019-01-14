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В «Яндексе» зафиксировали рост цен на жилье 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам 2018 года цены на жилье выросли в 36 регионах европейской части России и лишь в 14-ти снизились. Об этом говорится в материалах сервиса «Яндекс. Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, наиболее заметно — более чем на 10 процентов — за прошлый год подорожали квадратные метры в Калужской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае и Республике Мордовия. В Москве средняя стоимость недвижимости увеличилась на 12 процентов, со 161 тысячи до 182 тысяч рублей за «квадрат».
Больше всего квадратный метр подешевел в регионах рядом с Москвой: в Тульской (-16 процентов), Смоленской (-11 процентов), Московской (-6,5 процента), Тверской (-6 процентов) и Владимирской (-4,5 процента) областях. Также подешевели квартиры в Крыму, а вот в Севастополе, напротив, подорожали.
В Санкт-Петербурге метр за 2018-й прибавил в цене девять процентов, ко концу года его стоимость составила 108 тысяч рублей.
Чтобы проиллюстрировать, за сколько можно купить квартиру в российских регионах, эксперты сервиса «Яндекс. Недвижимость» умножили стоимость квадратного метра на средний метраж однокомнатной квартиры в России — 37 метров. Получилось, что на квартиру в Москве нужно в среднем 6,7 миллиона рублей, в Петербурге — четыре миллиона, в Севастополе — три.
За доступными квартирами стоит ехать в Брянскую (1,29 миллиона рублей за «однушку» в среднем) и Смоленскую (1,36 миллиона) области, а также Республику Марий Эл (1,36 миллиона).
В конце 2018-го рост цен на жилье в новом году спрогнозировали более половины россиян, принявших участие в соответствующем тематическом опросе. Падения стоимости квартир в 2019-м ждут лишь 14 процентов жителей страны, а в ценовую стабильность верят 34 процента.
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Недвижимость , Яндекс , Lenta.ru
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