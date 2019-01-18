Депутат: закон о паллиативной помощи могут принять до конца весенней сессии

В среду Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи. Законопроект предлагает внести изменения, направленные на расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточнение порядка ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому.

"Да… Понимаете, председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин сказал, что это приоритетный законопроект, который ждут от нас люди. И он его поставил в приоритет фракции «Единая Россия» сразу. И, соответственно, мы приложим все усилия, по крайней мере, наш комитет (комитет ГД по охране здоровья) готов работать", — сообщил Кобзев, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать на принятие закона в весеннюю сессию.

В ходе общественного обсуждения развития паллиативной помощи в РФ в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее» он отметил, что сейчас в Госдуме формируется повестка совета законодателей, куда будут приглашены экспертное сообщество и представители власти.

"После этого будет определен срок внесения поправок, они будут, опять же, направлены в регионы. Закон, скажем так, двойного ведения — и федерации, и регионов", — подчеркнул депутат.