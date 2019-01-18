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Депутат: закон о паллиативной помощи могут принять до конца весенней сессии 

РИА Новости + ещё 28 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Законопроект о паллиативной помощи могут принять до конца весенней сессии Госдумы РФ, он имеет приоритетное значение для "Единой России", сообщил член общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат Госдумы Юрий Кобзев.
В среду Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи. Законопроект предлагает внести изменения, направленные на расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточнение порядка ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому.
"Да… Понимаете, председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин сказал, что это приоритетный законопроект, который ждут от нас люди. И он его поставил в приоритет фракции «Единая Россия» сразу. И, соответственно, мы приложим все усилия, по крайней мере, наш комитет (комитет ГД по охране здоровья) готов работать", — сообщил Кобзев, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать на принятие закона в весеннюю сессию.
В ходе общественного обсуждения развития паллиативной помощи в РФ в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее» он отметил, что сейчас в Госдуме формируется повестка совета законодателей, куда будут приглашены экспертное сообщество и представители власти.
"После этого будет определен срок внесения поправок, они будут, опять же, направлены в регионы. Закон, скажем так, двойного ведения — и федерации, и регионов", — подчеркнул депутат.
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Недвижимость , Интернет , Личный счет , Наука и техника , Общество , Политика , Экономика , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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