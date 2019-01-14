Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй

Одну из самых дешевых квартир России можно найти в окрестностях реки Уй в Челябинской области, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру»

Полноценная «двушка» со свежим ремонтом, расположенная в поселке Скалистый Троицкого района, обойдется покупателю в 170 тысяч рублей. Продавец также готов обменять жилище на автомобиль. Как следует из описания, в квартире нет канализации и воды.

Самая доступная в стране квартира, по данным аналитиков, стоит 130 тысяч рублей — столько просят за объект общей площадью 27 квадратных метров в деревне Ивантеево (Новгородская область). Апартаменты расположены на четвертом этаже панельной пятиэтажки. В деревне есть вся необходимая социальная инфраструктура, рядом — озера и лес. Квартира нуждается в ремонте.

Почти столько же (135 тысяч рублей) стоит жилплощадь в Ивановской области, в селе Подозерский Комсомольского района. В 40-метровой «однушке» есть вода, центральные отопление и газ.

На третьем месте рейтинга дешевых квартир — жилище за 150 тысяч рублей в поселке Техникумовский Глазуновского района Орловской области. Общая площадь объекта — 31 квадратный метр. Туалет расположен на улице.

Четвертая позиция досталась 30-метровой квартире за 160 тысяч рублей, расположенной в селе Горохово Юргамышского района Курганской области. На пятой строчке — вышеописанные двухкомнатные апартаменты на реке Уй. Эксперты также отыскали квартиры по цене до 200 тысяч рублей в Оренбургской и Кемеровской областях.

«Часть квартир с подобными ценниками предлагаются в одно— и двухэтажных бараках, деревянных домах, нередко они находятся в плохом состоянии, которое потребует от покупателя вложений больше, чем сама стоимость недвижимости, — подчеркивается в предоставленных материалах. — Больше половины объектов с ценой до 200 тысяч рублей не имеют элементарных удобств».

Ранее в январе стало известно, что по итогам 2018 года цены на жилье выросли в 36 регионах европейской части России и лишь в 14-ти снизились. Наиболее заметно — более чем на 10 процентов — за прошлый год подорожали квадратные метры в Калужской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае и Республике Мордовия.