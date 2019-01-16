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Слишком большие дачи объявили вне закона 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Строящиеся дачи с количеством наземных этажей более четырех нельзя будет узаконить. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области Александра Беднягина.
«Собственник не сможет узаконить дачу с четырьмя наземными этажами, он будет вынужден лишать себя одного этажа. Градостроительные ограничения едины для всех. Росреестр никогда не зарегистрирует вам право на постройку, параметры которой не соответствуют этим ограничениям», — заявил Беднягин, уточнив, что аналогичное ограничение действует для построек высотой более 20 метров.
«Мы говорим, естественно, о том, что вы планируете строить или строите сейчас. Если говорить о том, что уже построено, то мы сейчас это не обсуждаем. Это уже право зарегистрировано, сведения о нем внесены», — добавил чиновник.
При этом с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий россиянам прописываться на дачах.
«С 1 января садовод может построить на своем участке жилой дом, зарегистрироваться там по месту жительства, зарегистрировать на него право жилой собственности и спокойно проживать в СНТ (садовом некоммерческом товариществе)», — прокомментировал нововведение директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий.
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Недвижимость , Видео , Минэкономразвития , Росреестр
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