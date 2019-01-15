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Нефтяников могут обложить новым налогом 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития РФ.
Ведомство разработало проект закона, согласно которому нефтедобывающим компаниям придётся платить налог на недвижимость с каждой скважины, сообщил заместитель министра финансов Р Ф Илья Трунин в интервью журналу «Бюджет». По словам Трунина, ведомство считает целесообразным законодательно закрепить тот факт, что все добывающие нефтяные скважины являются объектами недвижимого имущества.
«В соответствии с Налоговым кодексом они должны быть включены в налоговую базу», — подчёркивает замминистра.
По его словам, в ходе обсуждения законодательной инициативы об отмене налога на движимое имущество в Совете Федерации, ряд сенаторов указывал на то, что добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества и с них не будет уплачиваться налог. В то же время нефтяную скважину нельзя перенести без значительного ущерба для неё, что не соответствует определению движимого имущества, считает Трунин.
«В настоящее время министерство экономического развития РФ подготовило целый пакет поправок в гражданское законодательство, которым уточняется определение недвижимости и осуществления учета прав на недвижимое имущество», — сказал он.
Как отмечает замглавы Минфина, в законодательстве есть нерешённые вопросы, касающиеся объектов движимого и недвижимого имущества. В настоящее время идёт работа по решению этих проблем.
Несколько нефтяных компаний в 2018 году не смогли арендовать скважины у Росимущества. Ранее ведомство предоставляло их в аренду на срок до года с последующим перезаключением договора, писал ранее News.ru.
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Комментарии
Недвижимость , Экономика , Илья Трунин , Росимущество , Совет Федерации , Минэкономразвития , Минфин
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