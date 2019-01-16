В Москве отреставрируют «здание-самолет» в Хамовниках

В Москве специалисты изучают для предстоящей реставрации "здание-самолет" в Хамовниках, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Постконструктивистское крестообразное здание, напоминающее в плане самолет, построили на 1-й Фрунзенской улице в 1930-е годы для Всесоюзной строительной выставки в качестве главного павильона. Позднее использовалось для размещения НИИ и КБ Минсредмаша. Сейчас оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Как отмечается в сообщении ведомства, единого мнения о том, кто проектировал комплекс выставки, нет. По некоторым данным, это было поручено мастерской братьев Весниных, однако подписанных ими проектов не сохранилось. Есть версия, что первые корпуса стоили по проектам архитектора Корбут-Смирнова. Отдельные строения проектировал архитектор мастерской Весниных Степан Лященко. Считается, что именно по его проекту и возвели главный павильон.

Павильон сохранил объемно-пространственную структуру и архитектурное решение фасадов, но находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации, проект которой будет разработан после научно-исследовательских работ.